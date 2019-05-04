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Projeto Secreto

Justin Bieber faz projeto no YouTube, e Maluma terá documentário

O projeto do cantor canadense deve sair em 2020

Publicado em 

04 mai 2019 às 13:38

Publicado em 04 de Maio de 2019 às 13:38

O cantor canadense Justin Bieber, 25, ganhará um "projeto secreto" no YouTube. Isso porque a plataforma de vídeos quer promover o astro pop com uma produção original, que deverá sair do papel no ano que vem.
2019-03-29 - O cantor canadense Justin Bieber Crédito: Reprodução/Instagram
Segundo a empresa, agora há mais oportunidades para compartilhar com o público projetos nesse sentido, e com Bieber segue como "secreto". Muitos fãs de Bieber ainda recorrem ao site de vídeos para se conectar com o cantor. Ainda não há, porém, maiores detalhes sobre o conteúdo.
O que já é sabido é a data de lançamento do documentário "Lo Que Era, Lo Que Soy, Lo Que Seré", que mostra a vida do cantor colombiano Maluma, 25. Está marcado para 5 de junho a divulgação do projeto, que vai contar com depoimentos de familiares e de amigos do artista.
O filme tem 90 minutos e mostra a trajetória do rapaz desde quando era pequeno até a hora em que começou a se apresentar para grandes públicos no mundo inteiro.

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