Justin Bieber e Hailey Baldwin viram personagens de 'Os Simpsons'

Justin Bieber e Hailey Baldwin (que, pelo menos no Instagram, adotou o sobrenome do marido) viraram personagens do seriado "Os Simpsons". O cantor publicou uma imagem na estética do desenho animado que reproduz uma foto real de ambos.
"Espere um minuto, esta é minha garota", escreveu Bieber ao compartilhar a foto com seus seguidores no Twitter.
A modelo e o cantor pop se casaram em setembro passado em uma cerimônia íntima no Canadá, segundo fontes ouvidas pelo site TMZ. Os dois ficaram noivos em julho deste ano e anunciaram a novidade com publicações no Instagram.