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Justin Bieber e Hailey Baldwin viram personagens de 'Os Simpsons'

'Esta é minha garota', escreveu o cantor ao publicar a imagem no Twitter; os dois se casaram em setembro

Publicado em 20 de Dezembro de 2018 às 17:11

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 dez 2018 às 17:11
20/12/2018 - Justin Bieber e Hailey Baldwin viram personagens de 'Os Simpsons' Crédito: Twitter/@justinbieber
Justin Bieber e Hailey Baldwin (que, pelo menos no Instagram, adotou o sobrenome do marido) viraram personagens do seriado "Os Simpsons". O cantor publicou uma imagem na estética do desenho animado que reproduz uma foto real de ambos.
"Espere um minuto, esta é minha garota", escreveu Bieber ao compartilhar a foto com seus seguidores no Twitter.
A modelo e o cantor pop se casaram em setembro passado em uma cerimônia íntima no Canadá, segundo fontes ouvidas pelo site TMZ. Os dois ficaram noivos em julho deste ano e anunciaram a novidade com publicações no Instagram.

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