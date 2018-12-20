20/12/2018 - Justin Bieber e Hailey Baldwin viram personagens de 'Os Simpsons' Crédito: Twitter/@justinbieber

Justin Bieber e Hailey Baldwin (que, pelo menos no Instagram, adotou o sobrenome do marido) viraram personagens do seriado "Os Simpsons". O cantor publicou uma imagem na estética do desenho animado que reproduz uma foto real de ambos.

"Espere um minuto, esta é minha garota", escreveu Bieber ao compartilhar a foto com seus seguidores no Twitter.