Justin Bieber diz querer ser mais paciente e altruísta, como Jesus

O cantor Justin Bieber Crédito: Reprodução/Instagram @justinbieber

Justin Bieber marcou seu primeiro Dia de Ação de Graças como um homem casado dizendo que "o amor nem sempre é fácil", mas acrescentou que está tentando, como Jesus Cristo, ser mais paciente e altruísta. O cantor já se envolveu em diversas polêmicas e chegou a ser preso em janeiro de 2014 por dirigir bêbado e participar de um racha.

Com uma foto no Instagram, o canadense de 24 anos, que se casou com a modelo Hailey Baldwin em uma cerimônia civil em setembro, contou como foi o feriado americano para ele.

"Primeira Ação de Graças como homem casado, pela primeira vez recebendo ação de graças", escreveu Bieber em uma postagem na sexta-feira, 23.