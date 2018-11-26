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Justin Bieber diz querer ser mais paciente e altruísta, como Jesus

Cantor já se envolveu em diferentes polêmicas e chegou a ser preso em 2014 por dirigir bêbado

Publicado em 26 de Novembro de 2018 às 18:07

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 nov 2018 às 18:07
O cantor Justin Bieber Crédito: Reprodução/Instagram @justinbieber
Justin Bieber marcou seu primeiro Dia de Ação de Graças como um homem casado dizendo que "o amor nem sempre é fácil", mas acrescentou que está tentando, como Jesus Cristo, ser mais paciente e altruísta. O cantor já se envolveu em diversas polêmicas e chegou a ser preso em janeiro de 2014 por dirigir bêbado e participar de um racha.
Com uma foto no Instagram, o canadense de 24 anos, que se casou com a modelo Hailey Baldwin em uma cerimônia civil em setembro, contou como foi o feriado americano para ele.
"Primeira Ação de Graças como homem casado, pela primeira vez recebendo ação de graças", escreveu Bieber em uma postagem na sexta-feira, 23.
"Relacionamentos são difíceis e amor nem sempre é fácil, mas obrigado, Jesus, por me mostrar como! Todo dia é um processo de aprendizagem, tentando ser mais como Ele, paciente, gentil, altruísta", acrescentou.

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