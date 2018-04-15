Justin Bieber dá soco em homem que segurava garganta de uma mulher

Justin Bieber Crédito: Reprodução/Instagram @justinbieber

Justin Bieber e amigos estavam em uma festa, neste sábado (14), do festival de música Coachella, na Califórnia, EUA, quando um homem entrou, foi em direção à uma mulher e segurou sua garganta.

Segundo informações do TMZ, o cantor gritou pedindo para que o homem, que aparentemente estava drogado, a soltasse. No entanto, ele insultou Bieber e continuo sufocando a mulher. Justin, então, deu um soco no rosto do homem e o empurrou contra a parede; a mulher conseguiu se soltar.