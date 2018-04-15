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EUA

Justin Bieber dá soco em homem que segurava garganta de uma mulher

Segundo o site TMZ, a confusão aconteceu em uma festa na Califórnia, EUA

Publicado em 15 de Abril de 2018 às 19:23

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 abr 2018 às 19:23
Justin Bieber Crédito: Reprodução/Instagram @justinbieber
Justin Bieber e amigos estavam em uma festa, neste sábado (14), do festival de música Coachella, na Califórnia, EUA, quando um homem entrou, foi em direção à uma mulher e segurou sua garganta.
Segundo informações do TMZ, o cantor gritou pedindo para que o homem, que aparentemente estava drogado, a soltasse. No entanto, ele insultou Bieber e continuo sufocando a mulher. Justin, então, deu um soco no rosto do homem e o empurrou contra a parede; a mulher conseguiu se soltar.
De acordo com o site, o homem foi expulso da festa e, algum tempo depois, foi preso por policiais enquanto perseguia um veículo e gritava o nome de Justin Bieber.

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