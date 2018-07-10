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É O AMOR

Justin Bieber anuncia noivado com a modelo Hailey Baldwin

O casal teve breve relacionamento no final de 2015 e se reaproximou em maio de 2018

Publicado em 10 de Julho de 2018 às 16:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jul 2018 às 16:00
O cantor canadense Justin Bieber anunciou oficialmente seu noivado com Hailey Baldwin após rumores e fotos da modelo com um anel de diamantes serem divulgadas pela imprensa na segunda-feira, 9. Em post no Instagram, o cantor disse que está feliz por poder se casar com o amor da vida" dele.
"Eu ia esperar um pouco para dizer qualquer coisa, mas as notícias viajam rápido. Ouça claramente, Hailey. Estou muito apaixonado por você! Estou muito comprometido em passar minha vida conhecendo cada parte de você, amando você pacientemente e gentilmente. Prometo levar nossa família com honra e integridade, deixando que Jesus, através de seu Espírito Santo, nos guie em tudo o que fazemos e em todas as decisões que tomamos", escreveu o ator.
"Meu coração é completamente seu, e eu sempre te colocarei em primeiro lugar! Você é o amor da minha vida, Hailey Baldwin, e eu não gostaria de amar mais ninguém. Você me faz muito melhor, e nós elogiamos um ao outro tão bem! Mal posso esperar para viver a melhor época da minha vida! É engraçado porque agora com você tudo parece fazer sentido!", continuou, em outro ponto do post.
"O tempo dos deuses é literalmente perfeito. Ficamos noivos no dia 7 do mês 7. Sete é o número da perfeição espiritual, é verdade, pesquisem! Não é louco? A propósito, eu não planejei isso, de qualquer maneira", completou Bieber. O casal se conheceu em 2015, quando namoraram por alguns meses, e voltaram a se relacionar em maio de 2018 após o cantor romper novamente seu namoro com a cantora Selena Gomez.
Segundo o site TMZ, o pedido de casamento aconteceu quando o casal estava em uma viagem nas Bahamas. Fãs tiraram vídeos e fotos dos dois no arquipélago caribenho.
Veja abaixo o post de Bieber.

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