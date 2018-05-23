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Processo de ex-empresária

Justiça rejeita ação de Anitta por suspeição de juíza em processo

Os três desembargadores decidiram que os atos julgados pela juíza Flavia Viveiros de Castro são válidos

Publicado em 22 de Maio de 2018 às 22:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 mai 2018 às 22:18
A Justiça deu razão a Kamilla Fialho, que acusa Anitta de não ter pago o valor estipulado em caso de rompimento de contrato Crédito: YouTube/Reprodução
A 9ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro reijeitou, por unanimidade, a ação de suspeição movida por Anitta contra a juíza responsável pelo processo que enfrenta por parte de sua ex-empresária.
Os três desembargadores decidiram que os atos julgados pela juíza Flavia Viveiros de Castro são válidos. Portanto, dão continuidade ao processo, que em março recusou o segundo recurso da cantora e determinou o depósito de R$ 3 milhões em uma conta judicial. Anitta não pode mais recorrer.
A Justiça deu razão a Kamilla Fialho, que acusa Anitta de não ter pago o valor estipulado em caso de rompimento de contrato. As duas encerraram os vínculos profissionais em 2014.
Amanhã, a defesa da empresária volta a pedir a imediata indisponibilidade de bens de Anitta e o pagamento dos R$ 3 milhões, ainda não depositados.
De acordo com o advogado de Kamilla, Leonardo Gomes, o valor da causa pode passar de R$ 30 milhões. Além da indenização, a empresária pede que seja ressarcida pelo que deixou de ganhar com o contrato interrompido.

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