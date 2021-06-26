Justiça proíbe MC Maylon de citar Anderson, do Molejo, nas redes sociais

MC Maylon e Anderson Leonardo Crédito: Reprodução/Instagram

Maycon Douglas Pinto do Nascimento Adão, conhecido como MC Maylon, está proibido de citar o vocalista do grupo Molejo, Anderson Leonardo, em publicações na web. A decisão é do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, em caráter liminar. Maycon acusa Anderson de estupro. O caso segue sendo investigado pela polícia.

O pedido foi feito pelo pagodeiro após o MC ser convidado a participar de um reality show. Caso descumpra a decisão, o MC terá que pagar multa de R$ 1 mil por publicação feita.

"Ainda, sem qualquer conclusão em relação à materialidade do crime, o réu foi convidado a participar de um reality show, o que faz com que o autor sinta sua imagem em risco, já que se presume a sua inocência. E, então, é de se pesar o direito da suposta vítima de um crime de violência sexual, de relatar sua dor, seu sofrimento, e o direito daquele que se diz inocente, de ter, não apenas a sua vida pessoal, mas sua carreira afetada pela denúncia", diz um trecho da decisão da magistrada Ana Paula Azevedo Gomes.

A juíza determinou que o responsável pelo reality também seja intimado para que tome ciência do que fora decidido. Se o caso for citado no programa, MC Maylon sofrerá como pena a exclusão dele do programa.

O Google também foi intimado "para que bloqueie os conteúdos até então expostos, bem como novas postagens sobre o fato, sobe pena de multa diária de R$ 5.000". Anderson comemorou a decisão nas redes sociais.