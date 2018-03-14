Justiça nega recurso e Anitta terá que pagar R$ 3 mi a ex-empresária

A batalha judicial entre Anitta e sua ex-empresária, Kamilla Fialho, ganhou um desdobramento desfavorável para cantora.
A 9ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, que Anitta deve depositar imediatamente R$ 3 milhões em uma conta judicial, sob pena de ter os bens bloqueados.
Foi o segundo recurso da cantora para tentar evitar o pagamento. Dessa vez, três desembargadores deram razão à produtora K2L, que acusa Anitta de não pagar a multa estipulada por rompimento de contrato.
A quantia é somente parte do que Kamilla pede na Justiça. De acordo com o seu advogado, Leonardo Gomes, o valor da indenização está hoje em R$ 14 milhões.
A multa ainda deve ser acrescida do que Kamilla deixou de ganhar com o contrato interrompido. De acordo com as contas da defesa da empresária, o valor da causa pode ultrapassar os R$ 30 milhões.