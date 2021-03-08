Juliette ficou quatro horas a mais que Fiuk cumprindo castigo do Monstro

Juliette e Fiuk cumprem castigo do Monstro Crédito: Reprodução/TV Globo

Juliette, que já não estava nem um pouco satisfeita em ter deixado o VIP após ter recebido o castigo do Monstro, foi alertada por Viih, que estaria ficando mais tempo na tarefa do que Fiuk, seu parceiro na punição. Para solucionar a dúvida, a produção fez um levantamento e constatou que Juliette realmente cumpriu o castigo por um período maior que Fiuk.

Enquanto a advogada permaneceu 14 horas e um minuto no castigo do Monstro, Fiuk ficou por apenas nove horas e 51 minutos, provando que a observação de Viih estava correta. Tiago Leifert contou a novidade somente para o público na noite deste domingo (7).

Usando uniforme de guarda, a advogada e o cantor tiveram que carregar uma lanterna na mão sempre e se revezar na guarita que está no gramado da casa, que teve que permanecer ocupada o tempo todo. Ao sinal do Monstro, aquele que estivesse dentro da guarita subia e descia a cancela até o som de buzinas cessar.

Arthur venceu a Prova do Anjo realizada na tarde deste sábado (6). Como parte do seu prêmio ele escolheu Fiuk e Juliette para cumprir o castigo do Monstro, deixando ambos abalados com a escolha. A paraibana disse que o instrutor de crossfit chegou a afirmar que não escolheria ninguém do VIP para a tarefa.

Na formação do Paredão falso na noite neste domingo (7), Arthur imunizou Projotta e Rodolffo votou em Carla, alegando que a atriz é incoerente e desleal. "Se ela fosse leal ao cara que ela está ficando dentro da casa, acho que ele não pensaria duas vezes antes de imunizá-la", disse o cantor. Do VIP, o cantor escolheu João para ir ao Paredão. "Não tem motivo, as outras pessoas são muito próximas a mim".

Com votos de Fiuk, Juliette, Thaís e João, Arthur foi o mais votado pela casa. Os dois indicados pelo líder foram informados que deveriam dar o contragolpe e indicar mais uma pessoa cada um. Carla puxou Caio à berlinda e João indicou Pocah, que se livrou do Paredão na prova Bate e Volta.