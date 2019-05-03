Juliana Paes surge mais loira em evento de novela no ES da Globo

Juliana Paes é a protagonista da nova novela das nove da Globo, "A Dona do Pedaço", que vai começar se passando em Rio Vermelho, uma cidade fictícia que fica no Espírito Santo. A atriz foi à coletiva de imprensa da trama de Walcyr Carrasco na noite desta quinta (2), no Copacabana Palace, no Rio, e surgiu com os cabelos mais loiros.
A atriz apareceu com um vestido preto justo, de um ombro só, e com uma maquiagem esfumada, que foi arrematada com um batom vermelho.
Juliana vai dar vida à Maria da Paz na novela, uma capixaba guerreira que se torna boleira e, tempos depois, vai para São Paulo, onde se torna uma empresária de sucesso do ramo da confeitaria.
Apesar de se passar no Estado, a novela foi filmada em um cenário falso construído no Sul do Brasil e, até agora, nenhuma cena foi oficialmente feita no Espírito Santo.