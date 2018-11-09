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Juju Salimeni e Felipe Franco terminam namoro, diz colunista

Fontes ligadas ao casal informaram ao colunista Leo Dias que os dois terminaram porque têm visões diferentes do futuro

Publicado em 09 de Novembro de 2018 às 13:27

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 nov 2018 às 13:27
. Crédito: Reprodução
O colunista Leo Dias garante que chegou ao fim o namoro de Juju Salimeni e Felipe Franco - mais uma vez. Fontes ligadas ao casal contam que não se trata de traição, mas sim pelo fato de os dois terem visões diferentes do futuro. 
Em agosto de 2017, Leo Dias noticiou uma crise entre o casal por conta de uma traição. Em seguida, a modelo confirmou o fim do namoro, que foi reatado em novembro do ano passado. Recentemente, o colunista também informou sobre uma briga que o casal teve em uma boate de São Paulo, momentos antes de Felipe Franco se envolver em um acidente de carro. Na ocasião, Juju não estava com ele no veículo. 

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