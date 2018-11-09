Juju Salimeni e Felipe Franco terminam namoro, diz colunista

O colunista Leo Dias garante que chegou ao fim o namoro de Juju Salimeni e Felipe Franco - mais uma vez. Fontes ligadas ao casal contam que não se trata de traição, mas sim pelo fato de os dois terem visões diferentes do futuro.

Em agosto de 2017, Leo Dias noticiou uma crise entre o casal por conta de uma traição. Em seguida, a modelo confirmou o fim do namoro, que foi reatado em novembro do ano passado. Recentemente, o colunista também informou sobre uma briga que o casal teve em uma boate de São Paulo, momentos antes de Felipe Franco se envolver em um acidente de carro. Na ocasião, Juju não estava com ele no veículo.