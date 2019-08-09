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"Muito acelerado"

Juju Salimeni diz que botox não dura em seu rosto: "Metabolismo"

Assistente de palco desabafou após falar que fará harmonização facial

Publicado em 09 de Agosto de 2019 às 06:56

Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

09 ago 2019 às 06:56
Crédito: Reprodução/Instagram @jujusalimeni
Juju Salimeni aproveitou a quinta-feira (8) para se submeter à polêmica harmonização facial.
A loira contou que já faz esse tipo de procedimentos há anos, mas diz que o botox dura menos em seu rosto porque seu metabolismo é "muito acelerado", em suas próprias palavras. 
"Não posso passar nada de maquiagem porque vim fazer harmonização facial, botox preenchimento. Já fiz muitas vezes. Botox já uso há anos, mas no meu caso, que eu tenho o metabolismo muito acelerado, o botox não dura tantos meses quanto deveria", explicou. 

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