Juju Salimeni diz que botox não dura em seu rosto: "Metabolismo"

A loira contou que já faz esse tipo dehá anos, mas diz que odura menos em seu rosto porque seu metabolismo é "muito acelerado", em suas próprias palavras.

"Não posso passar nada de maquiagem porque vim fazer harmonização facial, botox preenchimento. Já fiz muitas vezes. Botox já uso há anos, mas no meu caso, que eu tenho o metabolismo muito acelerado, o botox não dura tantos meses quanto deveria", explicou.