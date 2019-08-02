Home
Famosos
Ju Paes nega ser 'bolsominion' e diz que posição política é particular

'Vivem querendo me rotular', lamentou a atriz

Agência Folha Press

Publicado em 2 de agosto de 2019 às 14:49

 - Atualizado há 6 anos

A atriz Juliana Paes Crédito: Reprodução/Instagram @julianapaes

Juliana Paes, 40, respondeu a alguns de seus seguidores no Twitter nesta quarta-feira (31), e acabou deixando mais clara a sua posição política frente ao cenário brasileiro.

"Chegou aos meus ouvidos que a Juliana Paes é bolsominion. Por favor, que não seja verdade. Mais uma decepção, não", escreveu um internauta na rede social, em referência aos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PSL).

> Artistas assinam carta contra medidas ambientais de Bolsonaro

"Não sou não... minha posição política é beeem particular e vivem querendo me rotular, me colocar em um lado ou outro... já me acostumei a inventarem coisas sobre mim e você, se me permite um conselho, desconfie de tudo que lê na net", rebateu a atriz.

Muitos internautas defenderam Paes, dizendo que a opinião política da atriz não importava, enquanto outros relembraram a época das eleições, em que ela teria indicado seu volto em Bolsonaro.

> Juliana Paes passa mal em evento de novela do ES, diz colunista

"Os 17 corações em verde e amarelo postados nos stories na época das eleições foram mera coincidência", escreveu um internauta. "As pessoas que gostam de interferir nas opções pessoais dos outros, democracia tá aí pra isso, vamos cuidar cada um da sua vida", disse outro.

