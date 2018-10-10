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Beleza

Jovens capixabas disputam título de mais belas do Brasil

Concorrentes de concursos de beleza junior estão no Mato Grosso do Sul participando do Beleza Fashion Brasil 2018
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 out 2018 às 12:47

Publicado em 10 de Outubro de 2018 às 12:47

Marianny Magalhães e Alice Stange, de 7 anos, Ellen Rosa, de 12 anos, Isabela Oliveira e Ynarah Viana, de 11 anos, Saly Pio, de 13 anos, Samantha Braun, de 18 anos, Beatriz Pin e Joyce Loyola, de 19 anos, já estão em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, para participarem do Beleza Fashion Brasil 2018. Elas partiram de Vitória para o local dos testes na madrugada desta quarta-feira (10). Trata-se de um dos maiores concursos de beleza do País, onde meninas do Brasil inteiro tentam conquistar o título de mais belas.
As representantes capixabas foram descobertas por Ivete e Thays do Espírito Santo, organizadoras do Miss e Mister Espírito Santo Mini, Mirim, Juvenil e Teen. Para Thays, o Estado é um dos favoritos nessa competição: "As crianças são lindas, espertas e bem interativas, além de terem muita desenvoltura na frente dos jurados e durante os compromissos das agendas".
Veja fotos das candidatas que representam o Espírito Santo: 
Ela destaca que, além disso, os concursos nacionais ainda ajudam as jovens a decidirem a carreira, consolidando-as no mercado de modelos, por exemplo. "Elas ganham mais visibilidade e com isso aumentam o número de convites para participar de campanhas, comerciais e eventos", avalia.
As representantes da beleza do Espírito Santo vão ficar no local entre os dias 11 e 15 de outubro, quando serão submetidas a diversas provas e testes no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camilo. Lá, também disputam mais de 90 candidatas de outros 24 estados. Além dos desfiles, as meninas vão participar de diversos compromissos durante a viagem, como sessão de fotos e palestras.
MISTER
Nesse ano, a novidade é a participação de misteres no concurso, representando o Estado. Vão estrear na passarela do Beleza Fashion Brasil os modelos Pedro Balista, de 21 anos, e Kaio Fagundes, de 10 anos, que vão disputar as faixas de Mister Brasil Américas e Mister Brasil Universe 2019.
MISS E MISTER ESPÍRITO SANTO MINI, MIRIM, JUVENIL E TEEN 2019
O Miss e Mister ES Mini, Mirim, Juvenil e Teen 2019 vai acontecer dia 6 de dezembro e as inscrições já estão abertas. O concurso, organizado por Ivete e Thays, já revelou grandes nomes das passarelas, como a Miss Brasil 2010, Débora Lyra.
Para participar, as candidatas que precisam ter entre 4 e 24 anos, devem apresentar o material fotográfico via WhatsApp (27 - 99789-7210) ou no estande da TH Promoções, no Shopping Norte Sul, de terça a sábado, de 13h às 18h. Depois de serem aprovadas em uma primeira seleção, o grupo escolhido participa aulas de etiqueta e comportamento, além de cuidados estéticos. As candidatas também podem se inscrever por meio do e-mail [email protected].

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