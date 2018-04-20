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Homenagem

Jovem gasta R$ 2,5 mil para tatuar rosto de Ivete Sangalo

Eric Maranhão viajou de São Paulo ao Rio para realizar tatuagem e sonha em ir ao carnaval de Salvador

Publicado em 20 de Abril de 2018 às 11:23

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 abr 2018 às 11:23
Eric diz que começou a admirar Ivete quando tinha 12 anos Crédito: Eric Maranhão/Arquivo pessoal
A última realização de Eric Maranhão como fã apaixonado de Ivete Sangalo lhe custou, pelo menos, oito horas de viagem entre São Paulo e Rio de Janeiro e R$ 2,5 mil reais - fora passagens e alimentação.
No começo de fevereiro, após ver o trabalho do tatuador Rodrigo Catuaba, conhecido pelas tatuagens realistas, ele pensou em homenagear a cantora baiana na pele.
"Cheguei a desistir, porque tinha de viajar para o Rio e eu nunca tinha ido", contou ao E+ o jovem de 17 anos.
Cerca de duas semanas depois, e já com uma reserva de dinheiro do trabalho em um salão de beleza, ele falou com a mãe e decidiu concretizar o desejo. "Comprei as passagens e resolvi ir. Minha mãe ia junto comigo, mas não conseguiu pegar folga e fui só", conta.
Eric saiu do Campo Limpo, zona sul de São Paulo, em um domingo à noite e chegou ao estúdio de Rodrigo Catuaba, em Nova Friburgo, na segunda de manhã. "Foram oito horas tatuando." No mesmo dia à noite, ele voltou para São Paulo.
A cantora viu a homenagem, curtiu e comentou na foto que ele publicou na rede social. "Coisa mais linda! Obrigada pelo seu amor", escreveu Ivete.
Amor de infância. "Eu tinha de 12 para 13 anos. Um dia, assisti a um show [de Ivete Sangalo] pela TV e comecei a admirar muito, fiquei impressionado, gostei muito dela e comecei a acompanhar pela internet. O amor foi crescendo cada vez mais", lembra o jovem.
Para um dos shows que a cantora fez em São Paulo, Eric comprou o ingresso um mês antes, mas o perdeu no meio do caminho quando ia para o local do evento.
Chorando, ele conversou com os pais e com um grupo de fãs de Ivete, que o incentivou a ir ao hotel onde ela estava hospedada. "A Ivete desceu, falou com todo mundo, tirou foto comigo e falou: 'reza e vai para o show'", diz. Ele foi, conseguiu comprar um ingresso e participou de um dos "sete ou oito shows" que ele já foi.

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