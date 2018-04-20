Jovem gasta R$ 2,5 mil para tatuar rosto de Ivete Sangalo

Eric diz que começou a admirar Ivete quando tinha 12 anos Crédito: Eric Maranhão/Arquivo pessoal

A última realização de Eric Maranhão como fã apaixonado de Ivete Sangalo lhe custou, pelo menos, oito horas de viagem entre São Paulo e Rio de Janeiro e R$ 2,5 mil reais - fora passagens e alimentação.

No começo de fevereiro, após ver o trabalho do tatuador Rodrigo Catuaba, conhecido pelas tatuagens realistas, ele pensou em homenagear a cantora baiana na pele.

"Cheguei a desistir, porque tinha de viajar para o Rio e eu nunca tinha ido", contou ao E+ o jovem de 17 anos.

Cerca de duas semanas depois, e já com uma reserva de dinheiro do trabalho em um salão de beleza, ele falou com a mãe e decidiu concretizar o desejo. "Comprei as passagens e resolvi ir. Minha mãe ia junto comigo, mas não conseguiu pegar folga e fui só", conta.

Eric saiu do Campo Limpo, zona sul de São Paulo, em um domingo à noite e chegou ao estúdio de Rodrigo Catuaba, em Nova Friburgo, na segunda de manhã. "Foram oito horas tatuando." No mesmo dia à noite, ele voltou para São Paulo.

A cantora viu a homenagem, curtiu e comentou na foto que ele publicou na rede social. "Coisa mais linda! Obrigada pelo seu amor", escreveu Ivete.

Amor de infância. "Eu tinha de 12 para 13 anos. Um dia, assisti a um show [de Ivete Sangalo] pela TV e comecei a admirar muito, fiquei impressionado, gostei muito dela e comecei a acompanhar pela internet. O amor foi crescendo cada vez mais", lembra o jovem.

Para um dos shows que a cantora fez em São Paulo, Eric comprou o ingresso um mês antes, mas o perdeu no meio do caminho quando ia para o local do evento.