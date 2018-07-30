José Mayer tem alta após ficar 30 dias internado

José Mayer deixou a Casa de Saúde São José, no Humaitá, zona sul do Rio de Janeiro, neste domingo, 29, após passar por tratamento durante 30 dias contra granulomatose de Wegener, doença autoimune que pode ser fatal se não for diagnosticada no início.

"A Casa de Saúde São José informa que o ator José Mayer teve alta neste domingo (29/07), após um período de 30 dias de tratamento contra Granulomatose de Wegener, uma doença autoimune que atinge, principalmente, os vasos sanguíneos dos rins, pulmões e vias respiratórias e pode ser fatal caso não diagnosticada precocemente. José Mayer esteve sob os cuidados da equipe liderada pelo Dr. Marcelo Kalichsztein. O ator passa bem."