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Doença

José Mayer tem alta após ficar 30 dias internado

O ator estava em tratamento contra uma doença autoimune que pode ser fatal

Publicado em 30 de Julho de 2018 às 11:44

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jul 2018 às 11:44
Ator José Mayer Crédito: Divulgação
José Mayer deixou a Casa de Saúde São José, no Humaitá, zona sul do Rio de Janeiro, neste domingo, 29, após passar por tratamento durante 30 dias contra granulomatose de Wegener, doença autoimune que pode ser fatal se não for diagnosticada no início.
A granulomatose de Wegener causa inflamação nos tecidos e vasos sanguíneos dos rins, pulmões e nariz.
Leia a nota do hospital na íntegra:
"A Casa de Saúde São José informa que o ator José Mayer teve alta neste domingo (29/07), após um período de 30 dias de tratamento contra Granulomatose de Wegener, uma doença autoimune que atinge, principalmente, os vasos sanguíneos dos rins, pulmões e vias respiratórias e pode ser fatal caso não diagnosticada precocemente. José Mayer esteve sob os cuidados da equipe liderada pelo Dr. Marcelo Kalichsztein. O ator passa bem."

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