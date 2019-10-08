Publicado em 8 de outubro de 2019 às 08:17
- Atualizado há 6 anos
José Loreto não teve pudor e decidiu falar mesmo sobre a ex-esposa, a atriz Débora Nascimento, em entrevista ao TV Fama desta segunda (7). O ator, que falou com o programa durante o Rock in Rio 2019, disse que só tem lembranças boas: "Só boas lembranças. Tudo numa ótima", disse, depois de ter feito "zero sucesso" durante o festival - como ele mesmo disse.
No cinema, Loreto está com um novo trabalho. Ele dará vida a Sidney Magal em um filme que deve começar a ser filmado neste fim de 2019.
"Final do ano estou filmando. Estou há quatro, cinco meses me preparando. Depois do [lutador] José Aldo, vai ser meu segundo grande trabalho", adiantou.
