José Loreto fala da ex-mulher, Débora Nascimento: "Boas lembranças"

Ator bateu ponto no Rock in Rio 2019 e falou ao "TV Fama" sobre a ex-esposa; em um dos dias de festival, o global foi visto com loira misteriosa

Redação de A Gazeta

[email protected]

Publicado em 8 de outubro de 2019 às 08:17

 - Atualizado há 6 anos

O ator José Loreto Crédito: Reprodução/Instagram @joseloreto

José Loreto não teve pudor e decidiu falar mesmo sobre a ex-esposa, a atriz Débora Nascimento, em entrevista ao TV Fama desta segunda (7). O ator, que falou com o programa durante o Rock in Rio 2019, disse que só tem lembranças boas: "Só boas lembranças. Tudo numa ótima", disse, depois de ter feito "zero sucesso" durante o festival - como ele mesmo disse. 

No cinema, Loreto está com um novo trabalho. Ele dará vida a Sidney Magal em um filme que deve começar a ser filmado neste fim de 2019. 

"Final do ano estou filmando. Estou há quatro, cinco meses me preparando. Depois do [lutador] José Aldo, vai ser meu segundo grande trabalho", adiantou. 

