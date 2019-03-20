José Loreto e Débora Nascimento curtem fim de semana juntinhos

Após uma polêmica separação, Débora Nascimento, 33, e José Loreto, 34, foram vistos juntos no último final de semana em Itaipava, a Região Serrana do Rio de Janeiro.
Imagens do casal junto a fãs circularam pelas redes sociais, e segundo o programa Fofocalizando, os dois atores dormiram no mesmo quarto.
Bela, a filha do casal, e a babá dela também teriam acompanhado os dois. Eles teriam chegado a Itaipava na sexta-feira (15) e ido embora no domingo (17).
Essa foi a primeira vez que o casal foi visto em público desde a notícia do término do casamento em fevereiro. O divórcio, na época, levantou suspeitas de traição de Loreto, o que foi alimentado quando algumas famosas pararam de seguir Marina Ruy Barbosa, 23, nas redes sociais. Sites e programas de fofoca, entenderam a ação de Bruna Marquezine, Thaila Ayala, Fiorella Mattheis e Giovanna Ewbank como uma defesa a Débora Nascimento.
O fato de Loreto e Marina contracenarem atualmente em "O Sétimo Guardião" (Globo) ajudou a dar força à especulação, mesmo com a atriz negando qualquer envolvimento com o colega. "Amo meu marido, sou muito feliz no casamento e nunca teria, nem nunca tive nada além de uma parceria profissional e amizade no trabalho", disse.
Mas Marina não foi a única vítima das especulações. A atriz Carolina Dieckmann, 40, também chegou a ser apontada como affair de Loreto após um abraço entre os dois ser registrado em um vídeo postado por Marcelo Serrado, 42, nas redes sociais. Alguns internautas congelaram um frame que daria a entender que os dois se beijaram.