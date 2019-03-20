José Loreto e Débora Nascimento curtem fim de semana juntinhos

Fãs postaram foto em que José Loreto e Débora Nascimento aparecem juntos em pousada da Região Serrana do Rio de Janeiro Crédito: Reprodução/Instagram @fabiodobu

Após uma polêmica separação, Débora Nascimento, 33, e José Loreto, 34, foram vistos juntos no último final de semana em Itaipava, a Região Serrana do Rio de Janeiro.

Imagens do casal junto a fãs circularam pelas redes sociais, e segundo o programa Fofocalizando, os dois atores dormiram no mesmo quarto.

Bela, a filha do casal, e a babá dela também teriam acompanhado os dois. Eles teriam chegado a Itaipava na sexta-feira (15) e ido embora no domingo (17).

Essa foi a primeira vez que o casal foi visto em público desde a notícia do término do casamento em fevereiro. O divórcio, na época, levantou suspeitas de traição de Loreto, o que foi alimentado quando algumas famosas pararam de seguir Marina Ruy Barbosa, 23, nas redes sociais. Sites e programas de fofoca, entenderam a ação de Bruna Marquezine, Thaila Ayala, Fiorella Mattheis e Giovanna Ewbank como uma defesa a Débora Nascimento.

O fato de Loreto e Marina contracenarem atualmente em "O Sétimo Guardião" (Globo) ajudou a dar força à especulação, mesmo com a atriz negando qualquer envolvimento com o colega. "Amo meu marido, sou muito feliz no casamento e nunca teria, nem nunca tive nada além de uma parceria profissional e amizade no trabalho", disse.