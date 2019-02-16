José Loreto e Débora Nascimento anunciam separação

José Loreto e Débora Nascimento Crédito: Instagram

Um dos casais mais belos da televisão brasileira anunciou, neste sábado (16), que está se separando.

Casados há cerca de três anos, os atores José Loreto Débora Nascimento confirmaram por meio de sua assessoria de imprensa a informação de que já não estão mais juntos.

Em comunicado, a equipe negou rumores de infidelidade e pediu compreensão e privacidade.

Loreto e Nascimento têm uma filha, Bella, de um ano e dez meses. Nas redes sociais, são várias as fotos do par com a pequena.