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Famosos

José Loreto e Débora Nascimento anunciam separação

Eles estavam casados desde 2015 e são pais da Bella, que tem 10 meses de vida

Publicado em 

16 fev 2019 às 18:22

Publicado em 16 de Fevereiro de 2019 às 18:22

José Loreto e Débora Nascimento Crédito: Instagram
Um dos casais mais belos da televisão brasileira anunciou, neste sábado (16), que está se separando.
Casados há cerca de três anos, os atores José Loreto e Débora Nascimento confirmaram por meio de sua assessoria de imprensa a informação de que já não estão mais juntos.
Em comunicado, a equipe negou rumores de infidelidade e pediu compreensão e privacidade.
Loreto e Nascimento têm uma filha, Bella, de um ano e dez meses. Nas redes sociais, são várias as fotos do par com a pequena.
O casal começou a namorar em 2012, quando trabalhou junto na novela "Avenida Brasil", da Globo. Eles também contracenaram no folhetim "Flor do Caribe", de 2013.
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