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José de Abreu ganha homenagem da namorada em tatuagem

O desenho, com o nome do ator, diz: 'Não existe uma hora certa pra amar'

Publicado em 24 de Setembro de 2021 às 12:47

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

24 set 2021 às 12:47
O ator José de Abreu e a maquiadora Carol Junger
O ator José de Abreu e a maquiadora Carol Junger Crédito: Reprodução Instagram / @carolynnejunger
José de Abreu, 75, ganhou uma homenagem da namorada Carolynne Junger, 24. Na tarde de quarta-feira, 22, a maquiadora publicou na rede social uma foto da tatuagem que fez com o nome do ator.
O desenho de um relógio escrito "Zé" faz referência ao tempo de vida do seu amado e à diferença de idade entre os dois, de 51 anos.
"Como a flâmula já diz: 'Não existe uma hora certa pra amar'. Muitas vezes o amor aparece quando menos esperamos e o meu amor chegou assim tão de repente e foi ficando, fazendo morada em mim. Não existe nada melhor do que isso. Te amo, Mor, essa eu fiz pra você!", declarou Carol.
Nos comentários, Abreu agradeceu a namorada. "Amor! Que lindo! Te amo muito!"
Carol Junger e José de Abreu estão juntos desde 2019. Em abril, em postagem para comemorar o aniversário de namoro, ela escreveu: "Falaram que nosso relacionamento não ia dar certo! Só nós sabemos o quanto julgaram e duvidaram da gente, mas estamos aqui hoje, completando dois anos juntos. Hoje somos mais fortes juntos e que assim seja, pra sempre", declarou a maquiadora na ocasião.
O casal estava vivendo na Nova Zelândia e voltou para o Brasil em março para José de Abreu participar da novela "Um lugar ao Sol"

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