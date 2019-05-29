José de Abreu começa namoro com maquiadora 51 anos mais nova que ele

O ator José de Abreu, 73, está namorando a maquiadora carioca Carolynne Junger, 22. No último domingo (26), ele foi fotografado com a nova namorada, que é 51 anos mais nova do que ele, em um show de Caetano Veloso com os filhos. A apresentação ocorreu no Aterro do Flamengo, no Rio. Caetano também publicou uma foto com os dois no camarim.
De acordo com o portal UOL, Carol conheceu o namorado na praia do Pepê, na zona oeste do Rio de Janeiro. A maquiadora, porém, apesar de confirmar o romance, não quis dar mais detalhes sobre tudo.
No Instagram, a moça, que é natural de Niterói, costuma publicar muitas imagens em viagens e perto da natureza. Em 2018, Carol fez uma participação especial na série Sob Pressão, da Globo. Já na conta de Abreu no Twitter, o artista publicou a foto ao lado da namorada e de Caetano. "Caetano está feliz? Nós também estamos", escreveu.
Não é a primeira vez que José de Abreu namora mulheres mais jovens. Em 2008, ele foi casado com uma estudante de psicologia que na época era 35 anos mais nova. Em 2015, namorou uma cineasta de 40 anos, 28 anos a menos do que ele.