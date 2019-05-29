José de Abreu começa namoro com maquiadora 51 anos mais nova que ele

19/03/2019 - O ator José de Abreu Crédito: Divulgação/TV Globo

O ator José de Abreu, 73, está namorando a maquiadora carioca Carolynne Junger, 22. No último domingo (26), ele foi fotografado com a nova namorada, que é 51 anos mais nova do que ele, em um show de Caetano Veloso com os filhos. A apresentação ocorreu no Aterro do Flamengo, no Rio. Caetano também publicou uma foto com os dois no camarim.

De acordo com o portal UOL, Carol conheceu o namorado na praia do Pepê, na zona oeste do Rio de Janeiro. A maquiadora, porém, apesar de confirmar o romance, não quis dar mais detalhes sobre tudo.

29/05/2019 - José de Abreu e a nova namorada, Carol Junger, 22 anos, maquiadora Crédito: Cristina Granato/Divulgação

No Instagram, a moça, que é natural de Niterói, costuma publicar muitas imagens em viagens e perto da natureza. Em 2018, Carol fez uma participação especial na série Sob Pressão, da Globo. Já na conta de Abreu no Twitter, o artista publicou a foto ao lado da namorada e de Caetano. "Caetano está feliz? Nós também estamos", escreveu.