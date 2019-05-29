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É O AMOR

José de Abreu começa namoro com maquiadora 51 anos mais nova que ele

Não é a primeira vez que o ator se relaciona com mulheres mais novas

Publicado em 

29 mai 2019 às 12:29

Publicado em 29 de Maio de 2019 às 12:29

19/03/2019 - O ator José de Abreu Crédito: Divulgação/TV Globo
O ator José de Abreu, 73, está namorando a maquiadora carioca Carolynne Junger, 22. No último domingo (26), ele foi fotografado com a nova namorada, que é 51 anos mais nova do que ele, em um show de Caetano Veloso com os filhos. A apresentação ocorreu no Aterro do Flamengo, no Rio. Caetano também publicou uma foto com os dois no camarim.
> Zé de Abreu provoca Regina Duarte em postagem sobre política
De acordo com o portal UOL, Carol conheceu o namorado na praia do Pepê, na zona oeste do Rio de Janeiro. A maquiadora, porém, apesar de confirmar o romance, não quis dar mais detalhes sobre tudo.
29/05/2019 - José de Abreu e a nova namorada, Carol Junger, 22 anos, maquiadora Crédito: Cristina Granato/Divulgação
No Instagram, a moça, que é natural de Niterói, costuma publicar muitas imagens em viagens e perto da natureza. Em 2018, Carol fez uma participação especial na série Sob Pressão, da Globo. Já na conta de Abreu no Twitter, o artista publicou a foto ao lado da namorada e de Caetano. "Caetano está feliz? Nós também estamos", escreveu.
> Bolsonaro afirma que vai processar ator José de Abreu 
Não é a primeira vez que José de Abreu namora mulheres mais jovens. Em 2008, ele foi casado com uma estudante de psicologia que na época era 35 anos mais nova. Em 2015, namorou uma cineasta de 40 anos, 28 anos a menos do que ele.

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