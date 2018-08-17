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Jornalista da RedeTV!, Felipeh Campos revela câncer de testículo

'Não morrerei por isso, não mesmo, mas precisarei de muito apoio nesta fase tão delicada', informou o colega de Sonia Abrão na emissora

Publicado em 17 de Agosto de 2018 às 15:06

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 ago 2018 às 15:06
Felipeh Campos no 'A Tarde É Sua' Crédito: Reprodução de ENTITY_apos_ENTITYA Tarde É SuaENTITY_apos_ENTITY (2018) / RedeTV!
O jornalista Felipeh Campos, colega de Sonia Abrão no A Tarde É Sua, da RedeTV!, revelou nesta quinta-feira, 16, ter sido diagnosticado com um câncer de testículo.
Na madrugada de quarta para quinta, Felipeh contou em seu Instagram que descobriu o diagnóstico após a realização de um auto exame: "Nunca imaginei que um 'caroço' testicular pudesse ocasionar um tratamento delicado que começou hoje!"
"Não morrerei por isso, não mesmo. Mas precisarei de muito apoio nesta fase tão delicada. Ficarei careca sim, terei dias tristes e, através do amor que me cerca, os sinais de melhora já são grandes. Quero aprender muito sobre a vida", afirmou.
O jornalista também deixou um ditado a seus seguidores: "A vida de vez em quando sacode nossa árvore para que os frutos que estejam podres caiam e venha o renascimento. É nessa vibe mesmo que estou, do renascimento. Tenho pessoas incríveis ao meu lado"
Felipeh também fez questão de agradecer a apresentadora Sonia Abrão, com quem trabalha no A Tarde É Sua: "Foi uma das primeiras pessoas que soube e me acolheu de uma forma muito digna".
Há alguns dias, o jornalista havia feito uma postagem ressaltando a importância do auto exame: "Tumor testicular é tão grave quanto o de mama! É tratável quando diagnosticado no início e aumentam as chances de cura".

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