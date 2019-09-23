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Sofreu abuso sexual

Jonathan, de Queer Eye, revela ser HIV positivo: "Devastador"

"Esse dia foi tão devastador quanto você pode imaginar", diz o apresentador ao descrever o momento em que soube que era portador do vírus

Publicado em 

23 set 2019 às 05:42

Publicado em 23 de Setembro de 2019 às 05:42

O apresentador Jonathan Van Ness, do Queer Eye Crédito: Reprodução/Instagram @jvn
Jonathan Van Ness, 32, um dos cinco apresentadores do seriado de sucesso Queer Eye da Netflix, revelou que é HIV positivo em seu livro de memórias "Over the Top: Raw Journey to Self-Love" (em tradução livre, "Acima do Topo: A Jornada Pura para o Amor Próprio").
"Esse dia foi tão devastador quanto você pode imaginar", diz o apresentador ao descrever o momento em que soube que era portador do vírus.
Na obra, ele também relembra um caso de abuso sexual que sofreu de um homem mais velho que ele, e fala sobre seus problemas pelo vício em sexo e drogas. "Para muitas pessoas que sobreviveram a abusos sexuais quando eram jovens, há muitos traumas complexos", disse em entrevista ao jornal norte-americano The New York Times.
Através do Instagram, Jonathan comemorou a oportunidade de contar sua história para os fãs. "Ter a oportunidade de escrever meu livro e compartilhar minha história com vocês é a oportunidade mais importante que já tive. O primeiro artigo sobre o livro saiu hoje no jornal The New York Times e estou aliviado por poder falar sobre as coisas que moldam minha experiência de vida. O livro fala sobre momentos extremamente difíceis, mas também está recheado do meu humor, alegria e voz. E mal posso esperar para compartilhá-lo por completo com vocês. Muito obrigado por todo o apoio até agora, isso significa o mundo".
Jonathan apresenta um reboot do seriado Queer Eye desde 2018, junto a Antoni Porowski, Tan France, Karamo Brown e Bobby Berk.
Com seu livro, ele espera chamar a atenção para o que ele chama de "momentos de beleza" e percepções errôneas sobre ser HIV positivo. Ele diz que é saudável e se descreve como um "orgulhoso membro da bela comunidade do HIV positivo".
"Quando o 'Queer Eye' foi lançado, foi realmente difícil, porque eu estava tipo: 'Quero falar sobre meu status?", disse ao jornal. "[Mas] Sinto a necessidade de falar sobre isso ".

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