Jonathan, de Queer Eye, revela ser HIV positivo: "Devastador"

O apresentador Jonathan Van Ness, do Queer Eye Crédito: Reprodução/Instagram @jvn

Jonathan Van Ness, 32, um dos cinco apresentadores do seriado de sucesso "Over the Top: Raw Journey to Self-Love" (em tradução livre, "Acima do Topo: A Jornada Pura para o Amor Próprio"). , 32, um dos cinco apresentadores do seriado de sucesso Queer Eye da Netflix , revelou que é HIV positivo em seu livro de memórias(em tradução livre, "Acima do Topo: A Jornada Pura para o Amor Próprio").

"Esse dia foi tão devastador quanto você pode imaginar", diz o apresentador ao descrever o momento em que soube que era portador do vírus.

sexo e drogas. "Para muitas pessoas que sobreviveram a abusos sexuais quando eram jovens, há muitos traumas complexos", disse em entrevista ao jornal norte-americano The New York Times. Na obra, ele também relembra um caso de abuso sexual que sofreu de um homem mais velho que ele, e fala sobre seus problemas pelo vício em. "Para muitas pessoas que sobreviveram a abusos sexuais quando eram jovens, há muitos traumas complexos", disse em entrevista ao jornal norte-americano The New York Times.

Através do Instagram, Jonathan comemorou a oportunidade de contar sua história para os fãs. "Ter a oportunidade de escrever meu livro e compartilhar minha história com vocês é a oportunidade mais importante que já tive. O primeiro artigo sobre o livro saiu hoje no jornal The New York Times e estou aliviado por poder falar sobre as coisas que moldam minha experiência de vida. O livro fala sobre momentos extremamente difíceis, mas também está recheado do meu humor, alegria e voz. E mal posso esperar para compartilhá-lo por completo com vocês. Muito obrigado por todo o apoio até agora, isso significa o mundo".

Jonathan apresenta um reboot do seriado Queer Eye desde 2018, junto a Antoni Porowski, Tan France, Karamo Brown e Bobby Berk.

Com seu livro, ele espera chamar a atenção para o que ele chama de "momentos de beleza" e percepções errôneas sobre ser HIV positivo. Ele diz que é saudável e se descreve como um "orgulhoso membro da bela comunidade do HIV positivo".