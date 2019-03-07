Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Polêmica de retorno

Jonas Brothers são acusados de plágio após lançarem "Sucker"

Após separação de 6 anos, banda já retorna aos holofotes sob polêmica

Publicado em 07 de Março de 2019 às 13:49

Publicado em 

07 mar 2019 às 13:49
Nick Jonas, Joe Jonas e Kevin Jonas: os Jonas Brothers Crédito: Reprodução/Instagram @jonasmendesfan
O trio de irmãos Jonas Brothers surpreendeu os fãs ao anunciar a volta do grupo e lançar, momentos depois do anúncio, o hit "Sucker", primeira música juntos depois de seis anos separados.
Elogiada pelos fãs de Nick, Joe e Kevin, a música tem sido apontada como plágio por internautas, que identificaram sons e batidas considerados, em suas palavras, "iguais aos da música 'Feel It Still'", sucesso de 2017 lançado pela banda Portugal The Man.
Nas redes sociais, tuítes e memes sobre a música têm circulado e chegaram até à própria Portugal The Man, que afirmou que eles mesmos se inspiraram em outra canção para compor "Feel It Still".
"Para sermos justos, o refrão de 'Feel It Still' soa muito similar a 'Please Mister Postman', de Marvellettes... Que nós respeitosamente esclarecemos e os agradecemos em todas as chances que tivemos. É assim que se faz", disse a banda Portugal The Man, pelo Twitter.
Em outro tuíte, eles responderam à jornalista Jacklyn Krol se estariam bravos com os Jonas Brothers. "Não estamos nem um pouco bravos. Na verdade, buscamos várias de suas músicas e solos do Nick."
No entanto, o perfil da banda deu diversos retuítes em comentários de fãs que apontavam as similaridades entre as músicas e acusavam os Jonas de ter "roubado" a música deles.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Trabalhador bate cartão de ponto ao chegar no trabalho
Saiba quais profissões não devem se beneficiar do fim da escala 6x1
Policial civil é afastada do cargo por suspeita de corrupção e extorsão
Policial civil é afastada do cargo por suspeita de corrupção e extorsão
Jogador de basquete Oscar Schmidt
Câncer no cérebro: veja quais são os sintomas da doença de Oscar Schmidt

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados