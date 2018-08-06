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Jon Bon Jovi é homenageado com lagosta que recebeu nome de sua banda

Cantor divulga da sua marca de vinho em supermercado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 ago 2018 às 19:13

Publicado em 06 de Agosto de 2018 às 19:13

Jon Bon Jovi é homenageado com lagosta que recebeu nome de sua banda Crédito: Reprodução/Twitter
Jon Bon Jovi chamou a atenção dos clientes de um supermercado de Stewart, em Long Island, nos Estados Unidos, no último sábado, 4. O vocalista apareceu no estabelecimento para promover sua marca de vinho rosé, Hampton Water, lançada no começo deste ano em parceria com seu filho, Jesse Bongiovi.
O diretor executivo da loja, Stew Leonard, mostrou ao músico uma lagosta gigante, de cerca de nove quilos, apelidada de Bon Jovi.
Leonard apareceu com o animal amarrado sobre os braços e surpreendeu o público com a homenagem inusitada.
Em seguida, o cantor autografou garrafas da bebida e posou para fotos com funcionários. Stew Leonard registrou o momento em seu perfil no Twitter.
No tweet, o CEO escreveu: "A única coisa mais legal do que beber Hampton Water em um dia quente de verão é curtir isso com o rockstar Jon Bon Jovi e seu filho Jesse em #StewsWines #Farmingdale #NY @StewsWinesFarm".
Além de Jon Bon Jovi, outras personalidades entraram na indústria dos vinhos. No Brasil, por exemplo, o narrador de futebol Galvão Bueno possui uma fazenda para a produção de uvas no pampa gaúcho e é empresário do ramo com a empresa Bueno Wines.

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