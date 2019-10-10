Ousada

Jojo Todynho surge nua toda molhada em foto sensual na banheira

Funkeira postou o registro eu seu próprio perfil do Instagram e em seguida dezenas de fãs reagiram ao clique que transborda sensualidade

Publicado em 10 de outubro de 2019 às 08:50 - Atualizado há 6 anos

Crédito: Reprodução/Instagram @jojotodynho

Jojo Todynho usou o Instagram na noite desta quarta (9) para causar. A cantora postou uma foto em que surge totalmente nua, toda molhada, dentro de uma banheira. Na legenda, ela ainda fez questão de deixar claro: "E não venham me perguntar quem tirou a foto".

Atualmente, a funkeira está solteira e recentemente, em entrevistas que deu, falou que não está sozinha. "Ah, não dá pra paquerar. Olha, é difícil. Eles ficam meio intimidados".

