Jojo Todynho surge nua toda molhada em foto sensual na banheira

Jojo Todynho surge nua toda molhada em foto sensual na banheira

Funkeira postou o registro eu seu próprio perfil do Instagram e em seguida dezenas de fãs reagiram ao clique que transborda sensualidade

Redação de A Gazeta

[email protected]

Publicado em 10 de outubro de 2019 às 08:50

 - Atualizado há 6 anos

  Crédito: Reprodução/Instagram @jojotodynho

Jojo Todynho usou o Instagram na noite desta quarta (9) para causar. A cantora postou uma foto em que surge totalmente nua, toda molhada, dentro de uma banheira. Na legenda, ela ainda fez questão de deixar claro: "E não venham me perguntar quem tirou a foto".

Ver essa foto no Instagram

E não venham me perguntar quem tirou a foto...??‍♀????‍♂ #xiu

Uma publicação compartilhada por JoJo (@jojotodynho) em

Atualmente, a funkeira está solteira e recentemente, em entrevistas que deu, falou que não está sozinha. "Ah, não dá pra paquerar. Olha, é difícil. Eles ficam meio intimidados".

