Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
PENSANDO NO FUTURO

Jojo Todynho pede opinião de fãs para escolher curso em faculdade

'Estou nessa indecisão', afirmou cantora que pretende se inscrever em direito, enfermagem ou psicologia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 out 2018 às 21:43

Publicado em 09 de Outubro de 2018 às 21:43

Jojo Todynho Crédito: Reprodução/Instagram @jojotodynho
A cantora Jojo Todynho fez uma postagem em seu Instagram contando que pretende se inscrever em um curso universitário e pediu ajuda de seus seguidores para decidir entre Direito, Psicologia ou Enfermagem.
"Se Deus assim permitir, irei entrar na faculdade, mas estou nessa indecisão", escreveu nesta terça-feira, 9.
"Eu queria ser enfermeira neonatal, só trabalhar com os bebês. Porém, o meu lado conselheira puxa pra psicologia. Aí, vem o lado defensora de ajudar as amigas que sofrem por causa de pensão, guarda compartilhada e etc.... Que luta".
Algumas amigas de Jojo conhecidas do público também opinaram. Gleici, campeã da edição mais recente do Big Brother Brasil, sugeriu Psicologia, enquanto Adriane Galisteu indicou Direito.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Cidade do ES instala cabine telefônica (sem telefone) à moda inglesa
Imagem de destaque
Royalties do petróleo: os bastidores do julgamento no STF
Imagem de destaque
Planejamento tributário não é economia, é sobrevivência

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados