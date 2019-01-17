Jojo Todynho investe em equipe médica para conquistar nova silhueta

Crédito: Reprodução/Instagram @jojotodynho

Jojo Todynho está tomando verdadeiros chás de consultório. É que a funkeira passou a frequentar com mais assiduidade os consultórios dos médicos João Marcello Branco e Renata Pigliasco Branco, endocrinologista e ortomolecular e nutricionista clínica e esportiva, respectivamente.

Segundo informações do colunista Leo Dias, Jojo, que será destaque da Beija Flor no carnaval deste ano, está querendo conquistar uma nova silhueta.

"Não dá pra sair por aí fazendo loucura sem ser acompanhada por profissionais competentes. Tem que ter um personal, médicos, e a gente tem que pensar na saúde primeiro. E ultimamente tenho pensado muito no meu bem estar", alertou Jojo, em entrevista a Leo Dias.