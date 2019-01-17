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Até o carnaval

Jojo Todynho investe em equipe médica para conquistar nova silhueta

Segundo informações do colunista Leo Dias, a funkeira quer ver os resultados já para o carnaval, mas antes de tudo buscar ser o mais saudável possível

Publicado em 17 de Janeiro de 2019 às 11:17

Publicado em 

17 jan 2019 às 11:17
Crédito: Reprodução/Instagram @jojotodynho
Jojo Todynho está tomando verdadeiros chás de consultório. É que a funkeira passou a frequentar com mais assiduidade os consultórios dos médicos João Marcello Branco e Renata Pigliasco Branco, endocrinologista e ortomolecular e nutricionista clínica e esportiva, respectivamente. 
Segundo informações do colunista Leo Dias, Jojo, que será destaque da Beija Flor no carnaval deste ano, está querendo conquistar uma nova silhueta. 
"Não dá pra sair por aí fazendo loucura sem ser acompanhada por profissionais competentes. Tem que ter um personal, médicos, e a gente tem que pensar na saúde primeiro. E ultimamente tenho pensado muito no meu bem estar", alertou Jojo, em entrevista a Leo Dias. 
A cantora relata que todo esse trabalho também está sendo feito já pensando em sua próxima turnê, "Joga Sem Parar". 

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