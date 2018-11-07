Jojo Todynho faz as pazes com vizinhos e é convidada para churrasco

Jojo Todynho já está com as pazes feitas com seus vizinhos do Recreio, no Rio de Janeiro, onde passou a morar há alguns meses. Por conta de uma música alta, a funkeira foi alvo de reclamações, não gostou do que falaram e foi para o Instagram desabafar, onde acabou até xingando. Mas, essas são águas passadas.
Segundo o colunista Leo Dias, a cantora já foi tirar a história a limpo e, em entrevista ao colunista, garantiu que já está tudo certo e que já foi convidada até para um churrasco na casa de um dos vizinhos.
A Leo Dias, Jojo também admite que se excedeu e diz que daqui para frente vai manter o som mais baixo. "Mas às vezes vem gente na minha casa, que bate na minha porta, que eu também não queria atender. E nunca reclamei. Eu errei em ter xingado, porque eu não posso generalizar", disse, em entrevista ao colunista.