Home
>
Famosos
>
Jojo Todynho exibe nova silhueta pós cirurgia plástica

Jojo Todynho exibe nova silhueta pós cirurgia plástica

Ainda neste ano, em abril, a funkeira colocou prótese de silicone no seio após emagrecer 16kg

Agência Folha Press

Publicado em 4 de agosto de 2019 às 13:30

 - Atualizado há 6 anos

Jojo postou fotos de sua nova silhueta nas redes sociais Crédito: Reprodução Instagram

Jojo Todynho realizou recentemente mais uma cirurgia plástica e está mostrando sua recuperação aos seguidores do Instagram. A cantora publicou nesta sexta-feira (2) a primeira foto após os procedimentos, que foram uma lipoaspiração nas costas e culote e prótese de silicone no bumbum. 

Recomendado para você

Humorista é um dos investidores desde o ano passado. Nas redes sociais, fãs e torcedores vibram pela visita

Renato Albani visita sede do Rio Branco e assiste a treino: "2026 vai ser diferente"

Após mais uma expulsão, reality quebrou o próprio recorde de edição com o maior número de participantes expulsos

A Fazenda 17 tem o recorde de edição com mais expulsões

Participante do reality show é eliminada do programa devido a ato de violência realizado durante transmissão ao vivo: 'O que é isso?', reage Adriane Galisteu

Carol Lekker é expulsa de 'A Fazenda 17'; saiba o motivo

Na foto, Jojo aparece apenas com roupas íntimas e uma cinta cirúrgica. Ela contou nos Stories da rede social que precisará usar a peça por mais dois meses.

> Graciele Lacerda: "Administro vida e empresa de Zezé Di Camargo"

Já neste sábado (3), Jojo apareceu com um vestido amarelo, demonstrando uma boa recuperação e exibindo a nova silhueta. 

Ainda neste ano, em abril, a funkeira colocou prótese de silicone no seio após emagrecer 16kg. Apenas cinco dias após a cirurgia, Jojo subiu na passarela da São Paulo Fashion Week para desfilar para a Dona de Si, marca da atriz Suzana Pires.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais