Instagram

Jojo Todynho exibe nova silhueta pós cirurgia plástica

Ainda neste ano, em abril, a funkeira colocou prótese de silicone no seio após emagrecer 16kg

Publicado em 4 de agosto de 2019 às 13:30 - Atualizado há 6 anos

Jojo postou fotos de sua nova silhueta nas redes sociais Crédito: Reprodução Instagram

Jojo Todynho realizou recentemente mais uma cirurgia plástica e está mostrando sua recuperação aos seguidores do Instagram. A cantora publicou nesta sexta-feira (2) a primeira foto após os procedimentos, que foram uma lipoaspiração nas costas e culote e prótese de silicone no bumbum.

Na foto, Jojo aparece apenas com roupas íntimas e uma cinta cirúrgica. Ela contou nos Stories da rede social que precisará usar a peça por mais dois meses.

Já neste sábado (3), Jojo apareceu com um vestido amarelo, demonstrando uma boa recuperação e exibindo a nova silhueta.

Ainda neste ano, em abril, a funkeira colocou prótese de silicone no seio após emagrecer 16kg. Apenas cinco dias após a cirurgia, Jojo subiu na passarela da São Paulo Fashion Week para desfilar para a Dona de Si, marca da atriz Suzana Pires.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta