Jojo Todynho está morando com o namorado no Rio de Janeiro

A funkeira Jojo Todynho e o namorado, o novo MC Renan Pitbull, estão morando juntos no apartamento que ela alugou no Flamengo, zona Sul do Rio de Janeiro. Ela já o chama de "meu marido", inclusive nas redes sociais. A cantora, aos 21 anos, já tinha se declarado antes que queria casar com Renan.
Segundo o Extra, o romance veio à tona há duas semanas, quando a identidade dele foi revelada. Renan é de Baixada Fluminense, tem 29 anos, é pai de dois filhos pequenos, e montou recentemente um estúdio de gravação para novos funkeiros.