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Jojo Todynho está morando com o namorado no Rio de Janeiro

Na internet, a cantora já o chama de 'meu marido'

Publicado em 17 de Maio de 2018 às 13:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 mai 2018 às 13:02
A funkeira Jojo Todynho e o namorado, o novo MC Renan Pitbull, estão morando juntos no apartamento que ela alugou no Flamengo, zona Sul do Rio de Janeiro. Ela já o chama de "meu marido", inclusive nas redes sociais. A cantora, aos 21 anos, já tinha se declarado antes que queria casar com Renan. 
Jojo Todynho chama namorado de "meu marido" no Instagram Crédito: Reprodução/Instagram
> Namorado de Jojo Todynho fala sobre cantora: "Gostosa além da cama"
Segundo o Extra, o romance veio à tona há duas semanas, quando a identidade dele foi revelada. Renan é de Baixada Fluminense, tem 29 anos, é pai de dois filhos pequenos, e montou recentemente um estúdio de gravação para novos funkeiros. 
Namorado de Jojo Todynho, Renan Zulu Pitbull, dá primeiros passos no funk com mesmo empresário da cantora Crédito: Reprodução/Instagram

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