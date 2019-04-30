Jojo Todynho é proibida de ir ao banheiro pela avó: "Estou assada"

Jojo Todynho está passando por maus bocados após realizar uma cirurgia plástica para remover excesso de pele dos seios. Agora, a cantora foi proibida pela avó de ir ao banheira fazer suas necessidades fisiológicas. O motivo? O bumbum avantajado da funkeira.
"Quem tem amiga, tem tudo. Pollyana me deu banho, está passando pomada na tcheca. Estou assada. A pessoa tem que passar pomada na bunda, na tcheca. Ainda fui coagida por minha avó, fui proibida de fazer minhas necessidades fisiológicas, porque ela falou que minha bunda era muito profunda e não dava para limpar", disse Jojo, em suas redes sociais.
Jojo ignorou as ordens médicas e foi desfilar na
dias depois de operar, quando devia prezar pelo repouso. "Tô só o corpo porque a alma já foi. Tô toda dolorida, mas só tô preocupada em comer. Vou dormir, não tô me aguentando. Mas que eu vim dar close nesse SPFW, eu vim", contou.