Jojo Todynho é proibida de ir ao banheiro pela avó: "Estou assada"

está passando por maus bocados após realizar umapara. Agora, a cantora foi proibida pela avó de ir ao banheira fazer suas necessidades fisiológicas. O motivo? O bumbum avantajado da funkeira.

"Quem tem amiga, tem tudo. Pollyana me deu banho, está passando pomada na tcheca. Estou assada. A pessoa tem que passar pomada na bunda, na tcheca. Ainda fui coagida por minha avó, fui proibida de fazer minhas necessidades fisiológicas, porque ela falou que minha bunda era muito profunda e não dava para limpar", disse Jojo, em suas redes sociais.