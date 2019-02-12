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SOLIDÁRIA

Jojo Todynho completa 22 anos e pede alimentos para comunidade

Funkeira prepara baile e pede aos convidados doações para população atingida por forte chuva no Rio de Janeiro

Publicado em 

12 fev 2019 às 15:25

Publicado em 12 de Fevereiro de 2019 às 15:25

12/02/2019 - A funkeira Jojo Todynho, que completa 22 anos de idade Crédito: Instagram/@jojotodynho
Jojo Todynho completou 22 anos de idade nesta segunda-feira, 11, e organizou um grande baile para comemorar. A decoração da festa, com balões pretos e dourados, recebeu símbolos de dinheiro espalhados por todos os lados.
"Vamos que vamos, obrigada por tudo! Eu amo vocês, obrigada", agradeceu a funkeira que, além de comemorar com o baile, pediu aos convidados alimentos não perecíveis para doar para os moradores da comunidade Vidigal, no Rio de Janeiro.
O local foi atingido pelas fortes chuvas na semana passada e muitas famílias perderam suas casas e todos os pertences. Antes da festa, Jojo Todynho também celebrou o aniversário ao lado de familiares e COM um bolo simples de chocolate em casa. Os momentos foram compartilhados no perfil oficial da funkeira no Instagram.

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