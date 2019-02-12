Jojo Todynho completa 22 anos e pede alimentos para comunidade

12/02/2019 - A funkeira Jojo Todynho, que completa 22 anos de idade Crédito: Instagram/@jojotodynho

Jojo Todynho completou 22 anos de idade nesta segunda-feira, 11, e organizou um grande baile para comemorar. A decoração da festa, com balões pretos e dourados, recebeu símbolos de dinheiro espalhados por todos os lados.

"Vamos que vamos, obrigada por tudo! Eu amo vocês, obrigada", agradeceu a funkeira que, além de comemorar com o baile, pediu aos convidados alimentos não perecíveis para doar para os moradores da comunidade Vidigal, no Rio de Janeiro.