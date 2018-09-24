Jojo se recusa a contratar empregada e faz faxina na casa nova

Jojo Todynho está de casa nova: esse é o terceiro endereço diferente em que ela mora desde que estourou com o hit "Que Tiro Foi Esse?". Ela contou, em seu próprio perfil do Instagram, que não tem e nem pretende ter uma empregada doméstica em casa, então sobra para ela a tarefa de faxinar os cômodos do novo apartamento.

. Crédito: Reprodução/Instagram @jojotodynho

"As pessoas falam assim: 'Nossa, com tanto dinheiro, por que não paga uma empregada?' Porque eu não quero. Porque eu sei fazer e gosto de fazer. E não tem necessidade. Gosto de temperar o meu feijão, passar o pano na minha casa, ir no mercado fazer minha compras... Esse negócio de ficar ditando os outros o que tem que fazer, eu não nasci pra isso", disse ela, segurando uma vassoura.