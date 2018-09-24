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Jojo "made in Bangu"

Jojo se recusa a contratar empregada e faz faxina na casa nova

Funkeira agora vive no Recreio, zona Oeste do Rio de Janeiro, em um apartamento próprio
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 set 2018 às 18:49

Publicado em 24 de Setembro de 2018 às 18:49

Jojo Todynho está de casa nova: esse é o terceiro endereço diferente em que ela mora desde que estourou com o hit "Que Tiro Foi Esse?". Ela contou, em seu próprio perfil do Instagram, que não tem e nem pretende ter uma empregada doméstica em casa, então sobra para ela a tarefa de faxinar os cômodos do novo apartamento. 
. Crédito: Reprodução/Instagram @jojotodynho
"As pessoas falam assim: 'Nossa, com tanto dinheiro, por que não paga uma empregada?' Porque eu não quero. Porque eu sei fazer e gosto de fazer. E não tem necessidade. Gosto de temperar o meu feijão, passar o pano na minha casa, ir no mercado fazer minha compras... Esse negócio de ficar ditando os outros o que tem que fazer, eu não nasci pra isso", disse ela, segurando uma vassoura.
Segundo o jornal Extra, a funkeira se mudou na semana passada para um apartamento próprio no Recreio, na zona Oeste do Rio de Janeiro. A funkeira, que é de Bangu, antes morava de aluguel em um conjugado no Centro da cidade e segue, como ela mesma diz, "com o pé no chão", vivendo "sem ostentação".

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