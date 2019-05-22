Joelma diz que fez jejum de sete dias para perdoar Ximbinha

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Joelma, 44, teve um final de relacionamento muito conturbado com seu ex-marido e companheiro de banda, Ximbinha, 45. A cantora, 44, teve um final decom seu ex-marido e companheiro de banda,, 45.

Depois de 18 anos juntos, o casal se separou em 2015, depois de relatos de uma relação muito abusiva, envolvendo agressões e abusos psicológicos.

Desde então, a cantora, que tem uma medita protetiva contra o marido, não conseguia perdoar tudo o que ele lhe fez, mas, em entrevista ao YouTuber Rafael Acioli, Joelma contou que perdoou o ex-marido com a ajuda de uma pastora e um jejum de sete dias.

"Já perdoei. Foi difícil porque eu lembro que comecei a sentir muita coisa ruim dentro de mim, e eu disse para Deus que precisava perdoar e pedi ajuda, porque eu não conseguia. Fiquei três noites de joelhos chorando e disse: 'eu não quero isso dentro de mim porque está me fazendo mal', contou.

Além disso, a cantora contou que, ao final de cada dia, ela tomava um copo de água, que simbolizava um líquido da Bíblia similar ao Espírito Santo.