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Joelma diz que fez jejum de sete dias para perdoar Ximbinha

"Precisava perdoar e pedi ajuda", disse a cantora

Publicado em 

22 mai 2019 às 10:53

Publicado em 22 de Maio de 2019 às 10:53

Crédito: Reprodução/Instagram
A cantora Joelma, 44, teve um final de relacionamento muito conturbado com seu ex-marido e companheiro de banda, Ximbinha, 45.
Depois de 18 anos juntos, o casal se separou em 2015, depois de relatos de uma relação muito abusiva, envolvendo agressões e abusos psicológicos.
Desde então, a cantora, que tem uma medita protetiva contra o marido, não conseguia perdoar tudo o que ele lhe fez, mas, em entrevista ao YouTuber Rafael Acioli, Joelma contou que perdoou o ex-marido com a ajuda de uma pastora e um jejum de sete dias.
"Já perdoei. Foi difícil porque eu lembro que comecei a sentir muita coisa ruim dentro de mim, e eu disse para Deus que precisava perdoar e pedi ajuda, porque eu não conseguia. Fiquei três noites de joelhos chorando e disse: 'eu não quero isso dentro de mim porque está me fazendo mal', contou.
Além disso, a cantora contou que, ao final de cada dia, ela tomava um copo de água, que simbolizava um líquido da Bíblia similar ao Espírito Santo.
"E falou que quando eu tomasse essa água, era para dizer assim: 'Deus, que essa água, que representa o Espírito Santo, amoleça o mal que está dentro de mim, que está petrificado dentro de mim'. E assim eu fiz. No sétimo dia eu consegui perdoar, graças a Deus".

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