Joe Jonas e Sophie Turner devem se casar na França em 2019

05/12/2018 - Joe Jonas e Sophie Turner estão noivos há mais de um ano Crédito: Instagram/@joejonas

Depois da cerimônia de casamento de Nick Jonas com a atriz Priyanka Chopra, mais um Jonas está com casamento marcado.

Um dos convidados para a cerimônia de união entre Joe Jonas e Sophie Turner postou acidentalmente em seu Instagram alguns detalhes do casamento. Mike Bayer, amigo de Sophie, rapidamente deletou o vídeo de sua conta, mas isso não impediu que outras pessoas replicassem a informação.

Na curta gravação, é possível ver uma caixa de madeira escrito "Sophie and Joe 2019 France", o que parece ser um convite para o casamento a ser realizado em 2019, na França.