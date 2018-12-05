Joe Jonas e Sophie Turner devem se casar na França em 2019

Depois da cerimônia de casamento de Nick Jonas com a atriz Priyanka Chopra, mais um Jonas está com casamento marcado.
Um dos convidados para a cerimônia de união entre Joe Jonas e Sophie Turner postou acidentalmente em seu Instagram alguns detalhes do casamento. Mike Bayer, amigo de Sophie, rapidamente deletou o vídeo de sua conta, mas isso não impediu que outras pessoas replicassem a informação.
Na curta gravação, é possível ver uma caixa de madeira escrito "Sophie and Joe 2019 France", o que parece ser um convite para o casamento a ser realizado em 2019, na França.
Apesar dos rumores, a informação ainda não foi confirmada pelo casal, que ficou noivo em outubro de 2017 após um ano de namoro. Joe é vocalista da banda DNCE e Sophie interpreta Sansa em Game of Thrones.