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É O AMOR

Joe Jonas e Sophie Turner devem se casar na França em 2019

Informação foi divulgada acidentalmente por amigo da atriz

Publicado em 05 de Dezembro de 2018 às 19:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 dez 2018 às 19:52
05/12/2018 - Joe Jonas e Sophie Turner estão noivos há mais de um ano Crédito: Instagram/@joejonas
Depois da cerimônia de casamento de Nick Jonas com a atriz Priyanka Chopra, mais um Jonas está com casamento marcado.
Um dos convidados para a cerimônia de união entre Joe Jonas e Sophie Turner postou acidentalmente em seu Instagram alguns detalhes do casamento. Mike Bayer, amigo de Sophie, rapidamente deletou o vídeo de sua conta, mas isso não impediu que outras pessoas replicassem a informação.
Na curta gravação, é possível ver uma caixa de madeira escrito "Sophie and Joe 2019 France", o que parece ser um convite para o casamento a ser realizado em 2019, na França.
Apesar dos rumores, a informação ainda não foi confirmada pelo casal, que ficou noivo em outubro de 2017 após um ano de namoro. Joe é vocalista da banda DNCE e Sophie interpreta Sansa em Game of Thrones.

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