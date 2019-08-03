Hackers

João Vicente tem Instagram invadido

O perfil do ator vinha mostrando nas últimas horas fotos aleatórias, e teria enviado nudes e mensagens pedindo dinheiro aos seguidores

Publicado em 3 de agosto de 2019 às 19:44 - Atualizado há 6 anos

João Vicente de Castro Crédito: Divulgação/TV Globo/Sérgio Zalis

O ator João Vicente de Castro, 36, esclareceu neste sábado (3) que teve sua conta no Instagram hackeada. O perfil do ator vinha mostrando nas últimas horas fotos aleatórias, e teria enviado nudes e mensagens pedindo dinheiro aos seguidores.

"Invadiram minha conta no Instagram. Postaram coisas estranhas no feed. Mandaram links para pessoas aleatórias. Mandaram conta pedindo para fazer depósito (se quiser fazer me avisa que eu passo a a minha). Fizeram live. Postaram stories. Enfim, se receberam alguma coisa estranha me mandem por DM. Voltamos à programação normal", escreveu o ator em um aviso pelo perfil do Instagram.

Seguidores confirmaram que o ator havia sido hackeado através dos comentários no aviso de João Vicente. "Até achei que tinha entrado pro ramo de óculos", disse um seguidor, em referência aos stories com propagandas de óculos da marca Ray-Ban, que os hackers publicaram no perfil do ator.

"Entao foi por isso que começou a me seguir... achei tão estranho", disse outro. "Então o pedido de casamento foi fake? Já tinha até feito a lista de convidados", brincou uma seguidora.

