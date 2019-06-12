João Gilberto faz 88 anos e aparece em foto com a família

João Gilberto completou 88 anos com a família e neta Sofia, em seu colo; à esq., a nora Adriana Magalhães e, à dir., Alice, filha de Adriana Crédito: Reprodução/Facebook

Recluso há anos, sem aparecer em shows ou em fotografias, João Gilberto completou 88 anos nesta segunda-feira (10). No dia anterior, ele participou de uma comemoração com a família, no Rio de Janeiro. A sua neta Sofia, de três anos, também estava presente.

Em seu perfil no Facebook, Adriana, que é casada com João Marcelo Gilberto, filho mais velho do músico, homenageou o ídolo da bossa nova com uma publicação sobre o encontro.

"Ontem em sua casa ele [João] falou pra mim, para Alice [filha de Adriana de uma união anterior] e para Sofia: 'uma sorte a gente ter se encontrado nesses universos todos'", escreveu.

João Gilberto não dá entrevistas e não recebe ninguém em casa, a não ser familiares. Desde o ano passado, ele está sob interdição parcial e não pode ter a plenitude de seus atos e direitos.

João Gilberto, 88 anos, e a neta, Sofia, de 3 anos Crédito: Reprodução/Facebook