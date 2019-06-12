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João Gilberto faz 88 anos e aparece em foto com a família

Nora do músico postou registros dele ao lado da família, incluindo a netinha, Sofia

Publicado em 

12 jun 2019 às 12:38

Publicado em 12 de Junho de 2019 às 12:38

João Gilberto completou 88 anos com a família e neta Sofia, em seu colo; à esq., a nora Adriana Magalhães e, à dir., Alice, filha de Adriana Crédito: Reprodução/Facebook
Recluso há anos, sem aparecer em shows ou em fotografias, João Gilberto completou 88 anos nesta segunda-feira (10). No dia anterior, ele participou de uma comemoração com a família, no Rio de Janeiro. A sua neta Sofia, de três anos, também estava presente.
> João Gilberto vence processo contra a Universal Music
Em seu perfil no Facebook, Adriana, que é casada com João Marcelo Gilberto, filho mais velho do músico, homenageou o ídolo da bossa nova com uma publicação sobre o encontro. 
"Ontem em sua casa ele [João] falou pra mim, para Alice [filha de Adriana de uma união anterior] e para Sofia: 'uma sorte a gente ter se encontrado nesses universos todos'", escreveu.
> Há 60 anos, João Gilberto revolucionava o mundo com a Bossa Nova
João Gilberto não dá entrevistas e não recebe ninguém em casa, a não ser familiares. Desde o ano passado, ele está sob interdição parcial e não pode ter a plenitude de seus atos e direitos.
A filha e também cantora Bebel Gilberto move, desde 2017, um processo de interdição do pai, motivada pela idade avançada e pela precária situação financeira em que vive --ele chegou a ser despejado do apartamento em que vivia no Leblon, zona sul do Rio de Janeiro, por dever anos de aluguel.
João Gilberto, 88 anos, e a neta, Sofia, de 3 anos Crédito: Reprodução/Facebook
Em abril do ano passado, a Justiça autorizou o arrombamento do apartamento onde o artista vivia, no Leblon, na zona sul do Rio, acatando requerimento de Bebel para verificar o estado de saúde do músico e para que ele pudesse ser citado formalmente no processo de interdição. Segundo pessoas próximas, João Gilberto aceitou mudar-se para um apartamento emprestado na Gávea.
A ação tinha o objetivo de afastar Cláudia Faissol, ex-companheira do músico, do controle da vida do músico. O caso corre em segredo de Justiça, na 5ª Vara de Órfãos e Sucessões do Rio.    

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