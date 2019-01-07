Jim Carrey assume namoro com atriz com que faz par romântico em série

Após anos afastado de Hollywood, e curando a dor de perder uma namorada que cometeu suicídio, o ator Jim Carrey, 56, se mostrou feliz durante o Globo de Ouro. Ele apareceu na premiação ao lado da nova namorada, a atriz Ginger Gonzaga, 34.

Os dois vivem um par romântico na série "Kidding", do canal Showtime, que ainda não estreou no Brasil. O casal já apareceu em público no almoço que precede a premiação, promovido pelo canal Showtime.

No Globo de Ouro, Jim Carrey concorreu ao prêmio de melhor ator, mas perdeu para Michael Douglas, por "O Método Kominsky".





Carrey já namorou as atrizes Renée Zellweger, Jenny McCarthy e foi casado com Lauren Holly e Melissa Womer, com quem teve a filha Jane. Ele também teve um romance com a maquiadora Cathriona White, que cometeu suicídio em 2015.



