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É O AMOR

Jim Carrey assume namoro com atriz com que faz par romântico em série

Os dois vivem um par romântico na série "Kidding", do canal Showtime

Publicado em 07 de Janeiro de 2019 às 17:43

Publicado em 

07 jan 2019 às 17:43
Após anos afastado de Hollywood, e curando a dor de perder uma namorada que cometeu suicídio, o ator Jim Carrey, 56, se mostrou feliz durante o Globo de Ouro. Ele apareceu na premiação ao lado da nova namorada, a atriz Ginger Gonzaga, 34.
Os dois vivem um par romântico na série "Kidding", do canal Showtime, que ainda não estreou no Brasil. O casal já apareceu em público no almoço que precede a premiação, promovido pelo canal Showtime.
No Globo de Ouro, Jim Carrey concorreu ao prêmio de melhor ator, mas perdeu para Michael Douglas, por "O Método Kominsky".
 
Carrey já namorou as atrizes Renée Zellweger, Jenny McCarthy e foi casado com Lauren Holly e Melissa Womer, com quem teve a filha Jane. Ele também teve um romance com a maquiadora Cathriona White, que cometeu suicídio em 2015.
 
O ator chegou a ser processado sob acusação de ter facilitado o suicídio da ex-namorada Cathriona White, na época. Segundo a ação ajuizada por Mark Burton, ex-marido de White, na Corte Superior de Los Angeles, o ator teria usado um nome falso para comprar os remédios que ela usou alguns dias depois para tirar a própria vida.

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