Jesus, irmão de Ivete Sangalo, está em coma induzido

Jesus Sangalo e Ivete Sangalo Crédito: Reprodução/Instagram

Jesus Sangalo, 54 anos, está internado após passar por uma cirurgia de emergência em Salvador, Bahia. Segundo o site "Alô Alô Bahia", o irmão de Ivete Sangalo em coma induzido desde a noite desta quinta-feira (22).

O empresário já teria ficado internado por 30 dias, e deixou o hospital no último sábado (17). Segundo a publicação, Jesus passou por uma cirurgia bariátrica há cinco anos e, desde então, teve diversas complicações, chegando a ser internado algumas vezes.

Na quinta-feira ele foi submetido um tratamento cirúrgico de emergência, devido a uma sepse abdominal decorrente de complicação pós-operatória. O empresário encontra-se internado na UTI do Hospital Santa Izabel, em Salvador, com ventilação mecânica e suporte circulatório.