Jesus, irmão de Ivete Sangalo, está em coma induzido

Jesus Sangalo, 54 anos, está internado após passar por uma cirurgia de emergência em Salvador, Bahia. Segundo o site "Alô Alô Bahia", o irmão de Ivete Sangalo em coma induzido desde a noite desta quinta-feira (22).
O empresário já teria ficado internado por 30 dias, e deixou o hospital no último sábado (17). Segundo a publicação, Jesus passou por uma cirurgia bariátrica há cinco anos e, desde então, teve diversas complicações, chegando a ser internado algumas vezes.
Na quinta-feira ele foi submetido um tratamento cirúrgico de emergência, devido a uma sepse abdominal decorrente de complicação pós-operatória. O empresário encontra-se internado na UTI do Hospital Santa Izabel, em Salvador, com ventilação mecânica e suporte circulatório.
Segundo o colunista Leo Dias, Ivete e Jesus Sangalo tiveram um rompimento em 2011, quando ele foi afastado do comando da Caco de Telha, empresa que gerenciava a carreira de Ivete. Os dois não mantêm contato próximo desde a época do rompimento profissional. Já o site "Alô, Alô Bahia" diz que a família está unida e torcendo pela recuperação de Jesus.