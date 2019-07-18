CONTRA O CÂNCER INFANTIL

Jeremias Reis é padrinho do McDia Feliz 2019 no Espírito Santo

Além do vencedor do "The Voice Kids 20119", evento terá Marina Cunico como McAmigo

Publicado em 18 de julho de 2019 às 20:57 - Atualizado há 6 anos

18/07/2019 - O capixaba Jeremias Reis venceu o The Voice Kids 2019 e agora é padrinho da campanha McDia Feliz 2019 Crédito: Jeane Bahiense/Divulgação

Jeremias Reis entra com tudo na campanha contra o câncer infantojuvenil. O vencedor do "The Voice Kids 2019" será o padrinho do McDia Feliz no Espírito Santo, que acontece no dia 24 de agosto. Além do cantor, a jovem Marina Cunico também vai apadrinhar a 31ª edição da campanha no Estado.

Os dois foram convidados pela Associação Capixaba contra o Câncer Infantil (Acacci) para serem McAmigos na campanha deste ano. O convite foi oficializado e aceito na tarde de terça-feira (16), quando o vencedor do programa The Voice Kids e a adolescente engajada com ações sociais estiveram na Instituição, interagindo com as crianças acolhidas pela Acacci. Eles demonstraram satisfação em poder contribuir com a campanha.

"Estou muito feliz e me sinto honrado em ter sido convidado pela Acacci para ser o padrinho da Campanha Mc Dia Feliz de 2019. Desejo e irei ajudar no que for preciso para que alcancemos o nosso objetivo que é arrecadar dinheiro para a causa", agradece Jeremias.

Vale lembrar que, no dia do evento, toda a renda obtida com a venda de Big Mac (excluindo impostos) nos restaurantes McDonald’s em Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica, Guarapari e Linhares será revertida à causa do combate ao câncer infantil e a projetos de valorização da educação, tudo no comando da Acacci.

Sabendo que a venda antecipada de tíquetes representa uma importante parcela na arrecadação total da campanha McDia Feliz 2019, Jeremias e Marina já estão empenhados na divulgação da venda dos vales. Eles podem ser adquiridos na Acacci ao preço de R$ 17,00, podendo ser trocados por um Big Mac no dia da campanha (24 de agosto), em qualquer restaurante McDonald's.

Os interessados na compra de tíquetes antecipados podem entrar em contato direto com o setor de Eventos da Acacci pelos telefones (27) 2125-2977 / 99961-6846 ou e-mail: [email protected].





