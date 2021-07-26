Jennifez Lopez e Ben Affleck assumem relação no aniversário da atriz

Jennifer Lopez posta foto beijando Ben Affleck Crédito: Instagram/@jenniferlopez

Se havia alguma dúvida que Jennifer Lopez e Ben Affleck, 48, resolveram dar uma segunda chance ao amor, ela chegou ao fim neste sábado (24). Ao postar imagens da comemoração do seu aniversário de 52 anos no Instagram, a atriz compartilhou uma foto na qual aparece beijando o astro de Hollywood.

As especulações sobre um novo romance entre os artistas começou a acontecer em maio, dias após Lopez anunciar o rompimento do noivado com o ex-jogador de beisebol Alex Rodriguez, 45, com quem permaneceu por quatro anos. Já Affleck, colocou um ponto final na relação com a atriz Ana de Armas, 33, em janeiro, pouco menos de um ano após assumir o namoro.

Uma fonte disse ao site E! News ainda em maio que os dois se divertiam quando estavam saindo e as coisas estariam sendo fáceis, divertidas e emocionantes entre o casal. "Eles mantiveram contato ao longo dos anos, então os dois se reconectando não é uma grande surpresa para seus amigos. Affleck protege J.Lo e eles estão tentando ser o mais discretos possível", disse.

Affleck e Lopez se relacionaram a primeira vez entre os anos de 2002 e 2004, quando colocaram fim ao noivado em janeiro daquele ano. Em junho do mesmo ano, a cantora se casou com o cantor Marc Anthony, 52, e juntos tiveram dois filhos, os gêmeos Emme e Maximilian, 13. Eles se divorciaram dez anos depois.