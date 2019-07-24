Parabéns!

Jennifer Lopez faz 50 anos e se prepara para viver stripper em filme

Atriz e cantora celebrou nova idade nesta quarta-feira (24)

Crédito: Reprodução/Instagram @jlo

Nesta quarta-feira (24), a atriz e cantora Jennifez Lopez completa 50 anos. Pelo que mostram as redes sociais da artista, a comemoração está intensa. Para lembrar da data, a própria Lopez publicou um vídeo de um de seus shows mostrando uma performance incrível para uma mulher que chega a meio século de vida.

No vídeo, Lopez dança, vira uma estrela no palco e ainda faz uma pirueta com a ajuda de seus bailarinos. Tudo isso para representar sua plena forma.

O noivo da cantora, Alex Rodriguez, 43, também se derreteu pela namorada e editou um vídeo com os melhores momentos do casal. Rodriguez falou de como ela é uma artista incrível e também uma mãe e mulher poderosa.

Lopez lançou sete discos de estúdio e esteve em mais de 30 filmes. Em 1997, ela chamou atenção ao interpretar a cantora Selena, no filme que contava a trajetória da artista que teve uma morte trágica aos 23 anos. O papel lhe rendeu uma indicação como melhor atriz no Globo de Ouro. Ela ainda fez o drama psicológico "A Cela", em 2000, e o clássico "Dança Comigo" (2004).

Toda essa boa forma de Lopez será mostrada em seu próximo filme. A atriz viverá uma dançarina de pole dance no longa "As Golpistas", que estreia em setembro nos Estados Unidos. A rapper Cardi B. também está no elenco.

Se o filme "Selena" a revelou como atriz, sua carreira como cantora começou bem em 1999 em que ela já emplacou a música "If You Had My Love" em primeiro lugar na lista da Billboard. Nos anos seguintes, outras canções se tornaram sucesso, como "Waiting for Tonight", "Love Don't Cost a Thing" e "Jenny from the Block", que estourou em 2002. Lopez coleciona 16 prêmios musicais na Europa e Estados Unidos.

Lopez nasceu no bairro do Broxn, em Nova York, em uma família de origem porto-riquenha e hoje é uma das mulheres latinas de maior influência nos Estados Unidos. Segundo a revista Forbes, de janeiro até julho deste ano ela já embolsou mais de US$ 43 milhões (mais de R$ 160 milhões).

No ano passado, ela também arrasou ao celebrar seus 49 anos. Posou com um vestido verde da Versace de decote generoso, que mostrou seu corpo escultural. Ela explicou como pode se manter bela: "Tenho me cuidado e agora o resultado aparece." A atriz atribui ainda a boa forma a três hábitos de vida: não consumir café e álcool e dormir bastante.

