Jennifer Lopez fará participação especial em 'Will & Grace'

A emissora norte-americana NBC anunciou nesta quarta-feira, 10, que a atriz e cantora Jennifer Lopez terá participação especial em episódios da temporada do revival de "Will & Grace", que vem alcançando índices surpreendentes de audiência na televisão dos Estados Unidos.

De acordo com a revista "Variety", J-Lo irá interpretar dois personagens na série: ela mesma e a detetive Harlee Santos, da série "Shades of Blue", que também é transmitida pela NBC. A emissora não deu maiores detalhes de como será a participação da cantora ou quando os episódios serão transmitidos.

Não é a primeira vez que Jennifer Lopez participa de "Will & Grace". Em 2004, ela interpretou uma versão de si mesma que cresceu com um dos personagens da série antes de ficar famosa e está cega pela fama.