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TELEVISÃO

Jennifer Lopez fará participação especial em 'Will & Grace'

Cantora estará na temporada de retorno do seriado, 14 anos após sua participação
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 jan 2018 às 17:16

Publicado em 11 de Janeiro de 2018 às 17:16

A emissora norte-americana NBC anunciou nesta quarta-feira, 10, que a atriz e cantora Jennifer Lopez terá participação especial em episódios da temporada do revival de "Will & Grace", que vem alcançando índices surpreendentes de audiência na televisão dos Estados Unidos.
De acordo com a revista "Variety", J-Lo irá interpretar dois personagens na série: ela mesma e a detetive Harlee Santos, da série "Shades of Blue", que também é transmitida pela NBC. A emissora não deu maiores detalhes de como será a participação da cantora ou quando os episódios serão transmitidos.
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Não é a primeira vez que Jennifer Lopez participa de "Will & Grace". Em 2004, ela interpretou uma versão de si mesma que cresceu com um dos personagens da série antes de ficar famosa e está cega pela fama.
Jennifer Lopez posa com o elenco do seriado Will ENTITY_amp_ENTITYGrace Crédito: Instagram/Jennifer Lopez

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