Jennifer Lawrence vai estrelar filme sobre mafiosa

Angelina Burnett das séries "Hannibal" e "The Americans" está escrevendo o roteiro do filme

Agência Folha Press

Publicado em 26 de julho de 2019 às 11:18

 - Atualizado há 6 anos

A atriz Jennifer Lawrence em pôster do filme "Mob Girl" Crédito: Reprodução/Instagram @thecinemacity

A atriz Jennifer Lawrence, 28, será uma ex-mafiosa e informante da polícia no longa policial "Mob Girl". O filme, que tem a história baseada em fatos reais, será dirigido pelo italiano Paolo Sorrentino, do premiado "A Grande Beleza" (2013) e "Aqui É o Meu Lugar" (2011).

A personagem é Arlyne Brickman, uma mulher criada próxima à máfia nova-iorquina que se torna informante da polícia. A história dela foi contada pela jornalista Teresa Carpenter no livro "Mob Girl: A Woman's Life in the Underworld" (1992).

Angelina Burnett das séries "Hannibal" e "The Americans" está escrevendo o roteiro do filme.

Brickman namorou homens de uma família de mafiosos e fazia tarefas burocráticas para seus amantes e, depois também para o seu marido, acumulando muita informação sobre o funcionamento da máfia ítalo americana. Por sua experiência, ela se tornou testemunha chave no processo do governo contra os Colombo. 

A informação é da revista americana Variety. Ainda não há data de estreia, nem detalhes sobre o elenco do filme.

