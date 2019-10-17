Home
Jennifer Aniston recebe milhões por cada episódio de série

Reese Witherspoon, 43, que também vai estrelar a série, ganhará o mesmo que Aniston

Publicado em 17 de outubro de 2019 às 07:59

 - Atualizado há 6 anos

A atriz Jennifer Aniston Crédito: Reprodução/Instagram @hello_ru

Jennifer Aniston, 50, que fez sucesso como uma das protagonistas de 'Friends', volta a TV para estrelar uma nova série e será muito bem remunerada por isso. A atriz receberá 2 milhões de dólares por episódio de "The Morning Show", que será exibida na plataforma streaming Apple TV+.

Reese Witherspoon, 43, que também vai estrelar a série, ganhará o mesmo que Aniston. Já Steve Carell, 57, deve receber cerca de 600 mil dólares por episódio. O ator tem contrato para apenas uma, das duas temporadas -- que contará com dez episódios cada -- que o seriado deve ter a princípio.

"The Morning Show" tem por base o livro  "Top of the Morning: Inside the Cutthroat World of Morning TV", de Brian Stelter. A trama mostra os bastidores de um jornalístico matinal após a demissão do âncora Mitch (Steve Carell) após acusações de assédio contra ele durante o movimento #metoo. Aniston é sua colega de bancada que quer manter o emprego e Withespoon, a jornalista que deseja a vaga deixada pelo apresentador.

A série custa tem o custo de 15 milhões de dólares por episódio A atração tem estreia prevista para o próximo dia 1º de novembro.

