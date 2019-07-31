Home
>
Famosos
>
Jennifer Aniston gasta R$ 1 milhão com beleza por ano, diz autor

Jennifer Aniston gasta R$ 1 milhão com beleza por ano, diz autor

Segundo jornal britânico, a atriz tem uma rotina de beleza rigorosa

Agência Folha Press

Publicado em 31 de julho de 2019 às 10:40

 - Atualizado há 6 anos

Crédito: Reprodução/Instagram @jannifer_aniston_the_official

A atriz Jennifer Aniston, 50, gasta anualmente só para manter a beleza o equivalente a R$ 1 milhão. A informação estará no livro que conta a vida dela e foi confirmada pelo autor, Ian Halperin, ao jornal britânico Daily Mail.

Recomendado para você

Humorista é um dos investidores desde o ano passado. Nas redes sociais, fãs e torcedores vibram pela visita

Renato Albani visita sede do Rio Branco e assiste a treino: "2026 vai ser diferente"

Após mais uma expulsão, reality quebrou o próprio recorde de edição com o maior número de participantes expulsos

A Fazenda 17 tem o recorde de edição com mais expulsões

Participante do reality show é eliminada do programa devido a ato de violência realizado durante transmissão ao vivo: 'O que é isso?', reage Adriane Galisteu

Carol Lekker é expulsa de 'A Fazenda 17'; saiba o motivo

No livro Friends With Benefits, segundo ele, fica exposto que a atriz se preocupa muito com a parte estética. Após a separação com o ator americano Justin Theroux, 47, ela preferiu investir na saúde, em sessões de terapia e em tratamentos cosméticos com laser para a pele.

O livro também vai abordar o romance com Brad Pitt e a reação dela ao saber que o então namorado estava conhecendo melhor Angelina Jolie. A imprensa, à época, começou a comparar as duas atrizes e isso a deixou chateada.

O autor disse ao jornal britânico que só quando Aniston posou quase sem roupa para a edição de 2009 da revista GQ é que havia superado a traição. Porém, Pitt e Aniston são amigos hoje em dia e até já foram colocados como possíveis novos namorados. Pitt marcou presença no aniversário da amiga de 50 anos e deu a ela uma mansão.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

Beleza

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais