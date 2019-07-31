Jennifer Aniston gasta R$ 1 milhão com beleza por ano, diz autor

Publicado em 31 de julho de 2019 às 10:40
- Atualizado há 6 anos
A atriz Jennifer Aniston, 50, gasta anualmente só para manter a beleza o equivalente a R$ 1 milhão. A informação estará no livro que conta a vida dela e foi confirmada pelo autor, Ian Halperin, ao jornal britânico Daily Mail.
No livro Friends With Benefits, segundo ele, fica exposto que a atriz se preocupa muito com a parte estética. Após a separação com o ator americano Justin Theroux, 47, ela preferiu investir na saúde, em sessões de terapia e em tratamentos cosméticos com laser para a pele.
O livro também vai abordar o romance com Brad Pitt e a reação dela ao saber que o então namorado estava conhecendo melhor Angelina Jolie. A imprensa, à época, começou a comparar as duas atrizes e isso a deixou chateada.
O autor disse ao jornal britânico que só quando Aniston posou quase sem roupa para a edição de 2009 da revista GQ é que havia superado a traição. Porém, Pitt e Aniston são amigos hoje em dia e até já foram colocados como possíveis novos namorados. Pitt marcou presença no aniversário da amiga de 50 anos e deu a ela uma mansão.
