Jeniffer Nascimento vai apresentar The Voice Brasil ao lado de Tiago Leifert

25/06/2019 - Jeniffer Nascimento estreia como apresentadora do The Voice Brasil Crédito: Sergio Baia/Globo

A cantora e atriz Jeniffer Nascimento, 25, vai estrear como apresentadora na nova temporada de The Voice Brasil, que começa em julho, nos domingos da Globo. Ela substituirá a atriz Mariana Rios, 33, e acompanhará os bastidores do programa ao lado de Tiago Leifert, 39.

"O que era minha brincadeira de criança, apresentando em frente ao espelho, virou realidade. E em um programa que eu amo e que fala sobre música, essa grande paixão que me move! Será um grande desafio e, sem dúvidas, mais um momento muito especial e lindo na minha carreira", afirma Nascimento.

Essa será mais uma experiência da artista em realities shows, já que ela esteve na última edição de PopStar, de onde saiu vencedora. Agora do outro lado, ela diz que espera ter bastante troca com os competidores: "Adoro as batalhas e os arranjos diferentes. Assistir conhecendo mais a fundo cada candidato será uma emoção ainda maior".