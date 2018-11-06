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Da França para a Sapucaí

Jean Paul Gaultier cria fantasias para o próximo carnaval do Rio

Criações do francês vão homenagear a cantora Clara Nunes

Publicado em 06 de Novembro de 2018 às 12:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 nov 2018 às 12:16
O estilista francês Jean Paul Gaultier Crédito: Eurochannel/Divulgação
Um dos mais famosos estilistas franceses, Jean Paul Gaultier é fã do Brasil e presença garantida no carnaval do Rio há tempos. Os desfiles das escolas de samba cariocas de 2019, entretanto, terão um gostinho diferente desta vez. Especialmente o da Portela.
Além de desfilar pela Sapucaí num dos carros da escola, ele vai assinar junto da carnavalesca Rosa Magalhães as fantasias de uma das alas da apresentação, que homenageia a cantora Clara Nunes. É a primeira vez que um designer de uma casa de luxo francesa colabora com uma agremiação de samba nacional.
Gaultier ficou célebre por sua moda irreverente e provocadora. Foi considerado jovem rebelde da moda francesa nos anos 80, colocando tipos exóticos entre os elenco de modelos de seus desfiles e mostrando uma moda que misturava couture, fetiche e subculturas. São criação dele os icônicos sutiãs cônicos usados por Madonna na turnê Blond Ambition.

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