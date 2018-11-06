Jean Paul Gaultier cria fantasias para o próximo carnaval do Rio

O estilista francês Jean Paul Gaultier Crédito: Eurochannel/Divulgação

Um dos mais famosos estilistas franceses, Jean Paul Gaultier é fã do Brasil e presença garantida no carnaval do Rio há tempos. Os desfiles das escolas de samba cariocas de 2019, entretanto, terão um gostinho diferente desta vez. Especialmente o da Portela.

Além de desfilar pela Sapucaí num dos carros da escola, ele vai assinar junto da carnavalesca Rosa Magalhães as fantasias de uma das alas da apresentação, que homenageia a cantora Clara Nunes. É a primeira vez que um designer de uma casa de luxo francesa colabora com uma agremiação de samba nacional.