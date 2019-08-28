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Jason Momoa fica preso em elevador e pede ajuda pelas redes sociais

'O departamento de bombeiros realmente não quer aparecer. Nos tire daqui', disse pelo Instagram

Publicado em 28 de Agosto de 2019 às 16:27

Publicado em 

28 ago 2019 às 16:27
O ator Jason Momoa Crédito: Instagram/Jason Momoa
O ator Jason Momoa, 40, mais conhecido por seu papel em "Aquaman", ficou preso no elevador de um hotel nesta terça-feira (27) em Vancouver, no Canadá.
> Jason Momoa, o Aquaman, é acusado de estar gordo
Segundo Momoa, ele ficou preso por mais de duas horas e precisou recorrer ao Instagram para pedir ajuda. "Estamos presos no elevador. O departamento de bombeiros realmente não quer aparecer. Nos tire daqui", disse através dos stories.
No vídeo, é possível ver que o ator está preso com outras pessoas e até um cachorro. Também nota-se algumas latas de cervejas e doces. 
Durante o resgate, Momoa mostrou o teto do elevador, que ficou amassado após tentar escalá-lo. "Eu estava tentando sair. Estava tentando fazer como 'Duro de Matar', mas não deu", brincou.
Assista ao momento que o ator ficou preso no elevador

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