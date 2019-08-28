Jason Momoa fica preso em elevador e pede ajuda pelas redes sociais

O ator Jason Momoa Crédito: Instagram/Jason Momoa

"Aquaman", ficou preso no elevador de um hotel nesta terça-feira (27) em Vancouver, no Canadá. O ator Jason Momoa , 40, mais conhecido por seu papel em, ficou preso no elevador de um hotel nesta terça-feira (27) em Vancouver, no Canadá.

Segundo Momoa, ele ficou preso por mais de duas horas e precisou recorrer ao Instagram para pedir ajuda. "Estamos presos no elevador. O departamento de bombeiros realmente não quer aparecer. Nos tire daqui", disse através dos stories.

No vídeo, é possível ver que o ator está preso com outras pessoas e até um cachorro. Também nota-se algumas latas de cervejas e doces.

Durante o resgate, Momoa mostrou o teto do elevador, que ficou amassado após tentar escalá-lo. "Eu estava tentando sair. Estava tentando fazer como 'Duro de Matar', mas não deu", brincou.